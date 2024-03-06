这种缺乏引起典型的半乳糖血症。在美国，发病率约为 1/50,000 个新生儿（1）；载波频率为1/125。

婴儿在消费母乳或含乳糖的配方食品的几天或几周内变得厌食和黄疸。呕吐，肝肿大，生长不良，嗜睡，腹泻和败血病（通常为大大肠杆菌）发展，肾功能障碍（例如蛋白尿，氨基酸尿症，Fanconi综合征）也导致代谢性酸中毒和水肿。可发生溶血性贫血。

若不治疗，患儿在青少年期有体格矮小、发生认知、语言、步态和平衡障碍，许多还有白内障和骨软化病（由高钙尿症所致），女性卵巢功能性早衰。 伴有Duarte变异的患儿有较轻的表现型。