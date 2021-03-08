血清总钙浓度：足月儿<8 mg/dL（<2 mmol/L），早产儿<7 mg/dL（<1.75 mmol/L）也可根据所使用的实验方法（电极类型）用离子钙<3.0～4.4 mg/dL（<0.75～1.10 mmol/L）。症状包括肌张力减退、呼吸暂停和手足搐愵。治疗可应用口服补钙和静脉补钙。
(参见低钙血症一般性讨论。）
新生儿低钙血症的病因
低钙血症的发生有两种形式：
早发型（发生于出生后1～2天内）
迟发型（>3天），罕见
先天性甲状旁腺功能不全婴儿，早发性和迟发性（长期的）低钙血症均可发生，如 DiGeorge综合征 ，这些婴儿可有甲状旁腺功能发育不全或发育障碍。
早发型低钙血症
迟发型低钙血症
迟发型低钙血症通常由于婴儿被喂以含过高的磷酸盐的牛乳或配方奶，引起血清磷酸盐升高，导致低钙血症。
新生儿低钙血症的症状和体征
新生儿低钙血症很少有明显症状和体征，除非当血清总钙<7mg/dL（<1.75mmol/L）或离子钙<3.0mg/dL（<0.75mmol/L）。临床表现包括：肌张力低下、心动过速、呼吸急促或呼吸暂停、进奶差、烦躁不安、手足搐搦或惊厥，与低血糖症和撤药综合征有相似的症状。
新生儿低钙血症的诊断
血清总钙浓度或离子化的钙浓度。
新生儿低钙血症诊断根据血清总钙和离子钙测定值，因其不需要校正蛋白质浓度和pH，离子钙浓度是相对更准确的指标。心电图上QT间期延长(QTc) 提示低钙血症。
新生儿低钙血症的治疗
早发型：静脉注射10%钙葡萄糖酸盐
迟发型：口服骨化三醇或钙
早发型低钙血症常在数日内痊愈，无症状的新生儿低钙血症如果血钙 >7 mg/dL (1.75 mmol/L)或者离子钙 > 3.5 mg/dL(0.88 mmol/L) ，通常不需要治疗。<7 mg/dL（1.75mmol/L）的足月儿和<6 mg/dL（<1.5 mmol/L）的早产儿需要应用10%葡萄糖酸钙溶液200mg/kg治疗，缓慢静脉输注30分钟以上。过快输注可引起心动过缓，故在输注时要监测心率。必须严密观察静脉输液部位，因为钙溶液渗入组织有刺激性，并可造成局部组织损伤或坏死。钙渗透的表现包括皮肤发红，钙化和坏死或脱落；可能在手腕处有桡神经损伤。
在快速纠正低钙血症后，葡萄糖酸钙可混合于其他静脉补液中继续输注。开始时给予葡萄糖酸钙400 mg/kg/d，如果需要可逐渐增加到800 mg/kg/d，以防止低钙血症的复发。当开始经口喂养时，可在配方奶中加入同样日需要量的葡萄糖酸钙；也可将10%葡萄糖酸钙加入配方。奶中，这通常仅需要使用数日。
对于迟发型低钙血症，治疗方法是配方奶中添加骨化三醇或补充钙，直到维持正常钙水平;对于肾功能受损的婴儿，低矿物质配方奶粉(包括低磷酸盐)可能有帮助。需要注意的是，口服钙制剂蔗糖含量高，在早产儿中可引起腹泻。
关键点
新生儿低血钙症通常发生在生后的前2天内，并且通常见于早产儿、小于胎龄儿、母亲糖尿病、甲状旁腺功能亢进及围产期窒息。
新生儿可能患有肌张力低下，心动过速，呼吸急促，呼吸暂停，进食不良，精神紧张，痉挛和/或癫痫发作。
通过测量总的或离子化的血清钙水平诊断；测量葡萄糖水平以排除低血糖。
用静脉注射 10％葡萄糖酸钙治疗早发性低钙血症，然后口服钙补充几天。