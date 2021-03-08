早发型：静脉注射10%钙葡萄糖酸盐

迟发型：口服骨化三醇或钙

早发型低钙血症常在数日内痊愈，无症状的新生儿低钙血症如果血钙 >7 mg/dL (1.75 mmol/L)或者离子钙 > 3.5 mg/dL(0.88 mmol/L) ，通常不需要治疗。<7 mg/dL（1.75mmol/L）的足月儿和<6 mg/dL（<1.5 mmol/L）的早产儿需要应用10%葡萄糖酸钙溶液200mg/kg治疗，缓慢静脉输注30分钟以上。过快输注可引起心动过缓，故在输注时要监测心率。必须严密观察静脉输液部位，因为钙溶液渗入组织有刺激性，并可造成局部组织损伤或坏死。钙渗透的表现包括皮肤发红，钙化和坏死或脱落；可能在手腕处有桡神经损伤。

在快速纠正低钙血症后，葡萄糖酸钙可混合于其他静脉补液中继续输注。开始时给予葡萄糖酸钙400 mg/kg/d，如果需要可逐渐增加到800 mg/kg/d，以防止低钙血症的复发。当开始经口喂养时，可在配方奶中加入同样日需要量的葡萄糖酸钙；也可将10%葡萄糖酸钙加入配方。奶中，这通常仅需要使用数日。

对于迟发型低钙血症，治疗方法是配方奶中添加骨化三醇或补充钙，直到维持正常钙水平;对于肾功能受损的婴儿，低矿物质配方奶粉(包括低磷酸盐)可能有帮助。需要注意的是，口服钙制剂蔗糖含量高，在早产儿中可引起腹泻。