川崎病是一种多发于1～8岁儿童的血管炎综合征，常累及冠状动脉。临床表现为长期发热、皮疹、结膜炎、黏膜炎症、淋巴结肿大。可以伴有冠状动脉瘤形成和破裂，或引起心肌梗死。诊断根据临床标准，且同时给予超声心动图检查。治疗采用阿司匹林和静脉滴注免疫球蛋白。冠状动脉血栓形成时需要溶栓或经皮介入治疗。

川崎病是中等动脉血管炎，有显著意义的是约20％的未治病人中出现冠状动脉异常。

川崎病是儿童后天获得性心脏病。早期可有急性心肌炎表现，出现心力衰竭、心律失常、心内膜炎和心包炎。冠状动脉瘤形成是继发性表现。超声心动图显示内径>8mm的动脉瘤为巨大冠状动脉瘤，尽管少见，但可并发心包填塞、血栓形成和心肌梗死。

本病血管外炎症可表现在上呼吸道、胰腺、胆道、肾脏、粘膜和淋巴结。

川崎病的症状和体征 这种疾病往往分为三个阶段：急性期、亚急性期和恢复期。 急性期 开始发烧至少持续 5 天，通常 > 39° C（约 102.2° F），如果不使用退烧药治疗，则不会消退。发烧伴有烦躁、偶尔嗜睡或间歇性腹绞痛。常于发热当天或2天内出现双侧结膜充血，但无渗出。 5日内出现多形性红斑，主要见于躯干，尤其是会阴区，皮疹的形态各异。可为荨麻疹样、麻疹样或猩红热样皮疹。伴有咽部充血；口唇红、干、皲裂；红色草莓舌。 川崎病（Exanthem） 隐藏详情 这张照片显示了下躯干上的多形性红斑黄斑皮疹，并突出到会阴区域。 © Springer Science+Business Media 草莓舌（儿童） 隐藏详情 这个舌头是红斑的，有明显的乳头状突起。 SCIENCE PHOTO LIBRARY 在起病1周内在指（趾）甲的近端部位出现明显的苍白（部分性白甲病）。起病后3～5日，手掌、足底出现不同程度的水肿并有红斑或呈紫红色。尽管水肿可能很轻，但紧张，发硬，压之无凹陷。急性期以发烧消退而结束。 亚急性期 从发烧结束一直持续到大约第25天。甲周、掌、足底和会阴脱屑开始于第10天左右。皮肤的表层有时会脱落成大片，露出新的正常皮肤。可能存在关节炎、关节痛和血小板增多症。约 33% 的患者会出现关节炎或关节痛（主要累及大关节）。 心脏并发症通常于发病后1～4周，此时皮疹、发热和其他早期临床表现开始消退，进入亚急性阶段。 50%的病人在整个病程中均可见颈淋巴结肿大（≥1个淋巴结，≥1.5cm）。病程为2～12周，甚至更长。不典型川崎病，尤其是小婴儿，更易合并冠状动脉损害。上述主要表现出现在90％的患儿中。 其他非特异表现涉及许多器官系统。 其他临床特征可能包括尿道炎、无菌性脑膜炎、肝炎、中耳炎、呕吐、腹泻、胆囊积水、上呼吸道症状和前葡萄膜炎。 当临床症状消失时，恢复期开始，并持续到急性期开始后约6至8周。

川崎病的治疗 高剂量静滴免疫球蛋白（静脉注射用免疫球蛋白）

高剂量的阿司匹林 患儿应由富有经验的小儿心脏科和（或）小儿感染科医生密切合作治疗并尽早开始。 因为患有非典型川崎病的婴儿患冠状动脉动脉瘤的风险很高，所以治疗不应延迟。治疗应尽快开始，最好在发病的前10天内开始，同时使用高剂量IVIG(单次剂量2g /kg, 10 - 12小时)和口服高剂量阿司匹林(20 - 25mg /kg)，每天口服4次。 虽然在起病>10天再采用IVIG/阿司匹林治疗的疗效尚不清楚，但仍应考虑治疗。 患儿热退4～5天以后阿司匹林方可减少到每日1次3～5mg/kg（也有些专家主张连续14天采用大剂量阿司匹林治疗）。急性川崎病期间 阿司匹林 代谢不稳定，这在一定程度上解释了高剂量需求。一些权威机构在高剂量治疗期间监测血清 阿司匹林，特别是如果治疗持续14天和/或IVIG治疗仍发烧。 大多数病人在开始治疗的24小时内便见显著效果。 只有少部分患者发热持续数天，需要反复给予IVIG。难治性疾病的治疗应在心脏病专家和风湿病专家的参与下进行。 另一种治疗方案可能有益于无法耐受 2 g/kg IGIV 输注量的心脏功能障碍患者，但可能会导致症状缓解稍慢。替代方案是 IVIG 400 mg/kg，每天一次，持续 4 天（再次与大剂量 阿司匹林 联合使用)。 病情好转以后，至少在8周内每日仍需服用阿司匹林3～5mg/kg，直到完成超声心动图复查为止。如果没有发生冠状动脉瘤而且炎症反应消退（表现为红细胞沉降率和血小板计数正常），就可以停用阿司匹林。由于阿司匹林具有抗血栓形成的作用，因此对伴有冠状动脉异常的患儿，应连续服用。 伴有巨大的冠状动脉瘤患儿，可能还需要额外的抗凝治疗（如，华法林钠或抗血小板药）。 并发症的预防和治疗 接受IVIG治疗的儿童对活病毒疫苗的反应率可能较低。因此，麻疹-腮腺炎-风疹疫苗一般应在IVIG治疗后延迟11个月，水痘疫苗应延迟 ≥ 11个月。如果受麻疹感染的机会很大，则仍可接种疫苗，但仍应11个月以后再进行复种（或进行血清学试验）。 在接受长程阿司匹林治疗的流感或水痘患者中，有一定风险发生Reye综合征，因此对于长期服用阿司匹林的≥6月的小儿，每年接种流感疫苗尤其重要。此外，如果孩子接触到流感或水痘或出现流感或水痘症状，提示接受 阿司匹林 疗的孩子的父母立即联系孩子的医生。可以考虑暂时停止服用 阿司匹林 （有动脉瘤记录的儿童可以用双嘧达莫代替）。

川崎病的预后 经适当治疗，在美国病死率降为0.17%。长期发热增加心脏损害的风险。 死亡最常见的原因是心脏并发症，并且可能是突然且不可预测的： > 50%的患者发生在发病后 1 个月内，75%发生在2个月内；95%发生在6个月内但可能在10年后发生。有效的治疗可减轻急性期症状，特别重要的是使冠状动脉瘤的发生率从20%减少到<5%。 无冠状动脉病变的患者预后极好。虽然难以确定有无冠状动脉狭窄残留，但是约2/3冠状动脉瘤病人在1年内消退。巨大动脉瘤极少消退，应严密随访和治疗。