麻疹是一种高度接触传染的病毒感染性疾病，最常出现在儿童中。其特征是发烧、咳嗽、鼻炎、结膜炎、口腔粘膜出现红斑（Koplik 斑）以及向头尾部扩散的斑丘疹。并发症（主要是肺炎或脑炎）可能是致命的，尤其是在医疗服务不足的地区。诊断通常是基于临床。治疗主要为支持性对症。接种疫苗可有效预防。

在世界范围内，麻疹感染了大约 1000 万人，每年导致大约 100,000 至 200,000 人死亡，主要是儿童（1)。这些数字可以在短时间内显著变化，这取决于人群的疫苗接种状态。

由于儿童常规接种疫苗，麻疹在美国并不常见，2000年美国宣布消灭了麻疹。从2000年到2010年，美国疾病控制和预防中心(CDC)平均每年报告63例。

然而，2019 年，美国的发病率上升至 1274 例，是 1992 年以来报告的最高数字。这种增加主要是由于未接种疫苗的群体中的传播（参见疾病预防控制中心的 麻疹病例和爆发）。父母拒绝接种疫苗越来越频繁，zhe是导致儿童可预防性疾病日益增加的原因。

2020 年，在COVID-19全球大流行期间，美国仅报告了 13 例病例。2022 年，报告了 121 例病例（参见 CDC 的 麻疹病例和疫情)。

参考文献 1.Patel MK, Goodson JL, Alexander Jr. JP, et al: Progress toward regional measles elimination—worldwide, 2000–2019.MMWR Morb Mortal Wkly Rep 69(45):1700–1705, 2020. doi: 10.15585/mmwr.mm6945a6

麻疹的病理生理学 麻疹由副粘病毒引起，并且是没有已知动物贮库或无症状携带状态的人类疾病。具有很强的传染性，在暴露后的易感人群中被感染率 > 90%。 麻疹主要通过前驱期或出疹期早期鼻腔、咽喉和口腔的分泌物或者空气飞沫进行传播。传染性将持续数天，直至皮疹出现后的几天为止。一旦开始脱屑麻疹就不再具有传染性。 通过短距离的咳嗽等释放出大量的呼吸道分泌物是主要的传播途径。 也可以通过在密闭环境空气中可存在2小时以上的小的气溶胶而传播（如在诊查室）。通过污染物传播的可能性比空气传播小得多，因为麻疹病毒在干燥的表面可以存活的时间非常短。 母亲对麻疹的免疫力（例如，因为以前的疾病或疫苗接种），婴儿经胎盘获得的抗体可以在他生命的最初的6至12月中起保护作用。感染后可以获得终身免疫。 在美国，几乎所有麻疹病例是通过旅游或者移民输入的。随后的本tu传播主要发生在未接种疫苗的人群中。

麻疹的症状和体征 经过7～14天的潜伏期后麻疹开始出现前驱症状，包括发热、鼻炎、干咳以及睑结膜炎。科普利克斑点（类似于被红色乳晕包围的白色沙粒）具有特征性。这些斑点出现在皮疹发作前的前驱期，通常在第一和第二上磨牙对面的口腔黏膜上。Koplik斑可能广泛的出现，造成口腔黏膜弥散的斑状红斑。可进展为咽喉痛。 麻疹（柯氏斑） 隐藏详情 典型的Koplik斑被描述为有白色或蓝白色中心的亮红色斑点，可能类似于沙粒。它们可能发生在口腔中的任何位置，通常在泛发性皮疹之前出现，是麻疹（rubeola）的病征。 Images courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 在开始出现症状后3至5天出现皮疹，通常是在Koplik斑出现后的1～2天。由脸前部、耳后和颈部侧面开始出现不规则的斑疹，接着混合出现丘疹。24～48小时内，皮疹延伸至躯干和四肢，包括手掌和足底，同样皮疹从脸部开始消退。严重者可出现瘀点或瘀斑。 麻疹（红斑疹） 隐藏详情 麻疹（rubeola）表现为弥漫性红斑疹，逐渐融合。 Image courtesy of the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 在疾病的高峰期体温可能超过 40° C，合并有眼眶周围水肿、结膜炎、畏光、干咳、广泛皮疹、衰竭以及轻度瘙痒。体质症状和体征与爆发的严重程度相当。 3～5天后发热消退，患者感觉好转，皮疹消退加快，脱屑后留下铜褐色的色素沉着斑。 免疫功能低下的患者可能不会出现皮疹，但会发展为严重的进行性巨细胞肺炎。 麻疹并发症 麻疹的并发症包括 细菌二重感染，包括肺炎

急性血小板减少性紫癜

脑炎

一过性肝炎

亚急性硬化性全脑炎 重叠细菌感染包括肺炎、喉气管支气管炎和中耳炎。麻疹可短暂抑制迟发型超敏反应，使得活动性结核病情加重并且暂时性阻止结核菌素和组织胞浆菌素抗原皮肤试验出现反应。相关的局部体征或者再次出现发热、白细胞增多或衰竭提示重叠细菌感染。 肺炎 大约 5% 的患者会出现由于麻疹病毒引起的肺部感染，即使是在明显无并发症的感染期间。在婴儿麻疹的致命病例中，肺炎通常是死因。 急性的血小板减少性紫癜 可以在感染消退后出现，表现为轻的、自限性的出血倾向，有时可以是严重的出血。 脑炎在儿童中的发生率是1/1000，通常是在开始出现皮疹后的2天~2周（1），常常以高热、头痛、癫痫发作以及昏迷起病。脑脊液常表现为淋巴细胞计数50～500/mcL和轻度的蛋白升高，但是开始时可能正常。脑炎可以在大约1周的时间内恢复或者可以持续较长时间，导致发病或死亡。 暂发性肝炎 和腹泻在整个急性感染的过程中都可能发生。 亚急性硬化性全脑炎 （SSPE）是罕见的，进展的，最终可以导致死亡的麻疹后期的并发症。 非典型麻疹综合征是一种并发症，发生在接种原始灭活病毒麻疹疫苗的人群中，该疫苗于 1963 年至 1967 年在美国使用，直到70 年代初在其他一些国家使用（2）。这些较早的疫苗改变了一些未得到完全保护并随后感染了野生型麻疹的患者的疾病表达。麻疹的表现更为突然，肺受累更为常见。自20世纪80年代以来，确诊病例极为罕见。非典型麻疹之所以值得注意，主要是因为在此期间接受麻疹疫苗的患者可能报告有麻疹疫苗接种史和麻疹感染史。 并发症参考文献 1.Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Measles: For Healthcare Providers.访问日期：2023 年 3 月 13 日。 2.CDC: Measles prevention. MMWR Suppl 38(9):1–18, 1989.

麻疹的诊断 病史和体格检查

血清学检测

通过培养或逆转录-聚合酶链反应(RT-PCR)确定病毒 有接触史的患者伴有鼻炎、结膜炎、畏光和咳嗽可以被怀疑为典型的麻疹，但是通常仅仅是在出现皮疹后才被疑诊。通常为临床诊断，通过在适当的临床环境中明确Koplik斑或皮疹。完全的血细胞计数不是必须进行的检查，但是如果进行检查可以发现白细胞减少以及相应的淋巴细胞增多。 为了控制公共卫生疫情，实验室的确认显得非常重要。该检测非常容易进行，方法如在急性期的血清样本中有麻疹IgM存在或者选择将咽部或尿液的上皮细胞进行快速免疫荧光染色、对咽拭子或尿液样本进行RT-PCR、或者使用组织培养基使病毒生长。 在急性期和恢复期之间IgG血清抗体水平上升是高度准确的，但常延误诊断。所有疑似麻疹的病例都应该在实验室确诊之前上报给当地的卫生部门。 鉴别诊断 包括 风疹, 猩红热, 药疹, 血清病（见表 荨麻疹的一些原因), 婴儿玫瑰疹, 传染性单核细胞, 传染性红斑，以及埃可病毒和柯萨奇病毒感染（见表 一些呼吸道病毒）。表现形式也可以类似川崎病。在麻疹非常罕见的地区，出现的症状和体征可能会导致误诊。 以下是一些疾病与典型麻疹相鉴别的一些临床要点： 风疹：缺少前驱症状，发热以及其他症状缺少或者较轻、耳后和枕骨下淋巴结肿大（通常有触痛）以及持续时间短。

药疹：常常与麻疹的皮疹相似，但是通常可以通过缺少前驱症状、缺少从头至尾的进展过程或者咳嗽，并且通常有近期的药物接触史。

幼儿玫瑰疹：皮疹与麻疹相似，但是很少在年龄> 3 岁的儿童中出现。通常可以通过初期高热、无Koplik斑和不适以及退热期与皮疹的出现同时发生进行鉴别。

麻疹的治疗 支持治疗

对于儿童患者，维生素A 麻疹的治疗是支持性的，包括脑炎的治疗。 皮疹发生后的4天内，患者的传染性最强。其他方面健康的患者可以作为门诊患者进行管理，在他们患病期间应该与其他患者隔离。其他方面健康的患者可以作为门诊患者进行管理，在他们患病期间应该与其他患者隔离。 住院的麻疹患者应使用标准接触和空中预防措施进行管理。 推荐单人病房空气传播隔离室和N-95呼吸器或类似的个人防护设备。 在医疗服务不足的地区，已经显示补充维生素A 可降儿童麻疹的发病率和病死率。这是因为维生素A血浆水平低与麻疹引起的严重并发症有关，因此，对于患麻疹的儿童推荐使用维生素A治疗。每日一次口服，连续2天，使用的剂量与儿童的年龄有关： > 1岁：200,000国际单位（IU）

6至11个月：100,000IU

< 6个月：50,000IU 对于有维生素A缺乏临床症状的儿童，2~4周后，再次给予额外单独的，年龄特异性剂量的维生素A。

关键点 麻疹的发病率高度可变，取决于人群的接种率。

麻疹是高传染性， > 90％的易感性接触中发生。

麻疹每年导致134 000人死亡，主要是医疗服务不足地区的儿童；肺炎是常见原因，而脑炎较不常见。

治疗主要支持，但儿童也应该接受维生素A补充。

除非禁忌（例如，通过活跃的癌症，使用免疫抑制剂或HIV感染与严重的免疫抑制），普遍儿童接种是必要的。

在接触后3天内对感染接触者进行暴露后预防；使用疫苗，除非禁忌，在这种情况下给予免疫球蛋白。