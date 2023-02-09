雷氏综合征是一种罕见的急性脑病和肝脏脂肪浸润，几乎仅发生在 18 岁以下的儿童中。它往往发生在某些病毒感染后，尤其是水痘或甲型或乙型流感，尤其是在使用水杨酸盐时。诊断是基于临床的。治疗是支持性治疗。

病因尚不明确，但普遍认为Reye综合征的发病与感染有关：如甲型或乙型流感病毒和水痘病毒。在这种疾病期间使用水杨酸盐（通常是阿司匹林）将风险增加多达20倍(1)。此项发现使得自1980年中期起至今，美国水杨酸制剂使用大幅下降，（除了用于少见特殊疾病，如川崎病）本病发病率相应显著减少，由每年数百例降至每年不足2例(2)。

发病年龄一般多在<18岁。在美国，大多数病例发生于秋末和冬季。

本病影响线粒体功能及脂肪酸和肉毒碱的代谢。病理生理和临床表现与其他脂肪酸转运和线粒体氧化遗传代谢病相一致 (见 遗传性代谢病引言)。

参考文献 1.Forsyth BW, Horwitz RI, Acampora D, et al: New epidemiologic evidence confirming that bias does not explain the aspirin/Reye’s syndrome association.JAMA 261:2517–2524, 1989. 2.Belay ED, Bresee JS, Holman RC, et al: Reye's syndrome in the United States from 1981 through 1997. N Engl J Med 340(18):1377–1382, 1993.doi: 10.1056/NEJM199905063401801

Reye综合征的症状和体征 本病的严重程度有明显的个体差异，但一般表现为两个阶段。 最初的病毒症状（上呼吸道感染，有时是水痘）在5到7天后会出现恶性恶心和呕吐以及精神状态的突然变化。精神状态的变化可能与轻度健忘症，虚弱，视力和听力变化以及嗜睡至间歇性定向障碍和躁动发作有关，可能会迅速进展到深度昏迷阶段 进行性反应低下

去皮层和去大脑强直状态

惊厥

肌肉松弛

瞳孔散大固定

呼吸骤停 常无局灶神经体征。 40%Reye综合征病儿肝脏肿大，但无黄疸。 Reye综合征的并发症 Reye综合征的并发症包括 水电解质平衡紊乱

颅内压增加

尿崩症

抗利尿激素分泌异常综合征

低血压

心律失常

出血倾向（尤其是胃肠道）

胰腺炎

呼吸功能不全

高血氨症

吸入性肺炎

体温调节紊乱

颞叶沟回疝形成和死亡

Reye综合征的诊断 病史和体格检查符合脑病和肝功能障碍

血液检查肝功能、电解质和氨水平

头部CT或MRI，有时是脑脊液评估

肝活检 任何表现为急性脑病和顽固性呕吐伴肝功能异常的患儿（在排除重金属和毒素中毒外）都应怀疑Reye综合征。 肝活检可提供明确的诊断，显示微泡、脂肪变化，尤其适用于散发病例和 < 2岁的儿童。 实验室检查有肝转氨酶增高（血清谷草转氨酶和谷丙转氨酶>正常3倍）、血胆红素正常、血氨浓度升高、凝血酶原时间延长。 对于脑病患儿，应行头部CT或MRI。 如果头部CT或MRI正常，需进行腰椎穿刺。脑脊液检查可见颅内压力升高、白细胞<8～10/mcL、蛋白质正常、谷氨酰胺浓度升高。15%病人尤其是<4岁小儿出现低血糖和脑脊液糖含量减少（脑脊液葡萄糖浓度非常低），这些患儿应给予代谢性疾病的筛查。 病人可有各种代谢紊乱的体征，包括血清氨基酸浓度升高、酸碱失衡（常过度通气而伴有呼吸性碱中毒和代谢性酸中毒）、渗透压改变、其他的电解质紊乱如高钠血症、低钾血症和低磷血症。 根据严重程度分为Ⅰ到Ⅴ期(1)。 鉴别诊断 昏迷和肝功能障碍的鉴别诊断包括 败血症或高热（尤其是婴儿）

潜在可治疗的尿素合成的先天性异常（例如，鸟氨酸转氨甲酰酶缺乏）或脂肪酸氧化（例如，全身性肉毒碱缺乏，中链酰基辅酶A脱氢酶缺乏）

磷或四氯化碳中毒

急性脑病引起的 水杨酸中毒，其他药物（如丙戊酸钠）或毒药；病毒性脑炎 或脑膜脑炎

急性肝炎 肝脏活检在光镜下发现有与Reye综合征相似病理改变的有妊娠期特发性脂肪变性和四环素肝脏中毒。 诊断参考文献 1.Kliegman R, St. Geme J: Nelson Textbook of Pediatrics, ed.21.Philadelphia, Elsevier, 2020.

Reye综合征的治疗 支持措施，包括降低颅内压升高的措施

凝血障碍的常用治疗 Reye综合征的的治疗为支持性治疗，因糖原耗竭常见，需尤其注意控制血糖和颅内压增高。 颅内压升高的病人治疗包括：气管插管、辅助通气、限制补液1500mL/m2/天、抬高头部、应用渗透性利尿剂，直接颅内压监测，减压开颅术。 输注10%或15%的葡萄糖可维持血糖正常。 凝血病可能需要新鲜冷冻血浆或维生素K。 其他治疗方法（例如，换血、血液透析、巴比妥引起的深度昏迷）尚未被证明有效，但有时也被使用。

瑞氏综合症的预后 Reye综合征的预后取决于大脑功能障碍持续的时间、昏迷的严重程度和进展速度、颅内压增高和血氨增高的程度。 在血氨浓度>100mcg/dL（>60mcmol/L）和凝血酶原时间≥对照组3秒的情况下，病情将从Ⅰ期向更高阶段进展。 死亡的病人自入院至死亡的平均时间为4日。死亡率平均为 21%，但从I期患者的 < 2%到IV或V期患者的 >80%不等。 幸存者的预后通常很好，很少复发。 然而，神经后遗症（例如，智力障碍、癫痫、颅神经麻痹、运动功能障碍）的发生率高达30%，这些幸存者在患病期间出现癫痫或非脑电图。