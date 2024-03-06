多数遗传性代谢病（亦称先天性缺陷）是由编码酶类的基因突变引起。酶缺陷或失活导致

底物前体或代谢物的积累 或者

酵素产品的缺陷

存在数百种疾病，尽管大多数遗传性代谢疾病在个别情况下极为罕见，但总的来说，它们并不罕见。

遗传性代谢紊乱通常按受影响的底物分组，例如：

美国所有州都定期对所有新生儿进行特定遗传代谢紊乱和其他疾病的新生儿筛查，包括苯丙酮尿症、酪氨酸血症、生物素酶缺陷、高胱氨酸尿症、枫糖尿症和半乳糖血症。有些地方也检测脂肪酸氧化障碍 疾病和其他有机酸血症。对于每个这些条件的综合评论，参见美国医学遗传学和基因组学（ACMG）的新生儿筛查ACT表和算法。

主要引起成人疾病（如 痛风或卟啉病）的代谢缺陷、属器官特异性的（如 肝豆状核变性、先天性肾上腺皮质增生症），或常见的（如囊性纤维化、血色素沉着症）在手册中其他章节专门叙述。遗传性疾病脂蛋白， 见表 遗传 （原发性） 脂代谢紊乱。