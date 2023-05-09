儿童和青少年双相情感障碍

涉及遗传，并且几种遗传变异与双相情感障碍有关（1)，尽管目前没有可用于诊断双相情感障碍的标志物。然而，年轻人的神经影像学研究报告杏仁核体积较小（2–4) 和前额叶皮层 (5）以及杏仁核体积没有正常增加（6) 和前白质 (5) 发生在青春期正常对照中。

某些药物（如可卡因，的安非他命，苯环利定类，某些抗抑郁药）和环境毒素（如铅）可加重或模仿这种障碍。 某些疾病（如甲状腺疾病），能够导致类似的症状。也有一些病例报告称，年轻人中存在与无症状（7) 和有症状 (8) 新冠肺炎感染相关的躁狂。