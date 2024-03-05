大多数儿童在出现严重症状前1至3天，具有病毒性呼吸道感染症状，包括喘鸣和呼吸困难。在少数儿童中，发病是急性的，其特征是呼吸性鸣鸣、高烧和常常大量脓性分泌物。少数情况下会发生细菌性气管炎进展为病毒性喉炎并发症或是需要气管内插管。与患有 会厌炎的患者一样，患有细菌性气管炎的儿童可能会出现明显的中毒症状和呼吸窘迫，且病情发展迅速，可能需要插管治疗。

细菌性气管炎的并发症包括低血压、心肺骤停、支气管肺炎和败血症。由于较长时间插管而引起的会厌下狭窄十分少见。经合理治疗大多数患儿可康复而不会有后遗症。