细菌性气管炎是气管的细菌感染，通常导致呼吸困难和喘鸣。诊断是通过在可控环境下进行直接喉镜检查和影像学检查。治疗方法是气道控制和静脉注射抗生素，对金黄色葡萄球菌和链球菌有效。
本病不太多见，可累及任何年龄的儿童。金黄色葡萄球菌和 A组β-溶血性链球菌最常见。
细菌性气管炎的症状和体征
细菌性气管炎的诊断
直接喉镜检查
具有特征性的X线片结果
细菌性气管炎的诊断可根据临床表现推测，也可通过直接喉镜检查确诊，喉镜检查可发现会厌下区有脓性分泌物和炎症，并有粗糙的脓性黏膜附着；或通过颈部侧位X线检查确诊，可发现会厌下区狭窄，而且可能是不规则的，与喉炎典型的对称性渐窄（陡峭征）相区别。直接喉镜检查应在必要时可快速建立人工气道的受控环境下进行。
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细菌性气管炎的治疗
保障气道通畅
抗生素有效对抗金黄色葡萄球菌和链球菌物种
严重的细菌性气管炎应按照会厌炎的方案进行治疗；可能的话，应有技术娴熟人员行气管插管保持气道通畅 (1)。
初始抗生素应涵盖 S. aureus，包括耐甲氧西林S. aureus (MRSA) 和链球菌；根据经验静脉注射万古霉素和头孢曲松可能是合适的。头孢洛林作为单一疗法，是这种联合疗法的合理替代方案。对于病情严重的儿童的治疗方案，建议咨询有关专家了解当地敏感菌情况。一旦明确的微生物病原，抗生素的覆盖范围将缩小并继续 ≥10天。
治疗参考文献
1.Tebruegge M, Pantazidou A, Thorburn K, et al: Bacterial tracheitis: a multi-centre perspective.Scand J Infect Dis 41(8):548-557, 2009.doi: 10.1080/00365540902913478
关键点
细菌性气管炎虽然并不常见，但可以影响任何年龄段的儿童。
大多数儿童在出现呼吸道感染症状 1 到 3 天后才会出现喘鸣和呼吸困难。
临床上怀疑的细菌性气管炎可通过颈部侧位片或直接喉镜检查来确诊；但直接喉镜检查应在可控情况下进行，必要时可迅速建立人工气道。
严重的细菌性气管炎应按照会厌的方式治疗，并确保足够的气道。
给予对 金黄色葡萄球菌 和链球菌有效的初始抗生素，但一旦确定了特定病原体，则缩小覆盖范围。