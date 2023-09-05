依赖型人格障碍的特点是持续的，过度的需要被照顾，导致顺从和依赖的行为。诊断根据临床标准。治疗可用心理治疗和抗抑郁药物。
(参见焦虑障碍概述。）
依赖型人格障碍患者持续需要被照顾，导致他们自主权和利益的丧失。他们强烈担心对自己的照顾，变得过度依赖和顺从。
据估计，只有不到1%的美国人患有依赖型人格障碍 (1)。女性更常被诊断出该病。
共病 常见。患者往往共病抑郁障碍 （重度抑郁症或持续抑郁障碍），焦虑障碍， 酒精使用障碍, 或者其他人格障碍 （例如， 边缘性人格障碍，表演型人格障碍）。
参考文献
1.Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders.In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp.173-196.
依赖型人格障碍的病因学
依赖型人格障碍的病因不明。文化因素，负面的早期经历，以及与焦虑和遗传相关的生物脆弱性被认为是依赖型人格障碍发展的原因(1)。家族特征，如顺从，不安全感和不出风头的行为也可能有关 (2)。
病因参考文献
1.Gjerde LC, Czajkowski N, Røysamb E: The heritability of avoidant and dependent personality disorder assessed by personal interview and questionnaire.Acta Psychiatr Scand 126(6):448-457, 2012.doi: 10.1111/j.1600-0447.2012.01862.x
2.Bornstein RF: The dependent personality: developmental, social, and clinical perspectives.Psychol Bull.112(1):3-23, 1992.doi: 10.1037/0033-2909.112.1.3
依赖型人格障碍的症状和体征
依赖型人格障碍患者认为无法照顾自己，通过顺从让他人来照顾自己。
这使得患者在决策时通常需要很多安慰和建议。他们经常让别人，通常是一个人，为他们生活的许多方面承担责任。例如，他们依靠配偶告诉自己穿什么，找什么样的工作，并与谁交往。
患者认为自己低人一等，且往往贬低自己能力，将任何批评或反对作为自己作为无能的证据，进一步降低自己信心。
因为害怕失去支持或准许，他们很难表达与他人的分歧。为了不失去他人的帮助，他们可能会同意明知道是错的事情。即使愤怒是恰当有理由，因为害怕失去支持他们也无法对朋友和同事表达愤怒。
因为他们认为自己不能独立完成任何事情，他们很难开始一项新任务和独立工作，他们回避需要承担责任的任务。他们认为自己不称职，需要不断的帮助和安慰。当有主管人员监督和批准时，这些患者往往能充分发挥作用。然而，他们不希望表现过于突出以免被抛弃。因此，这些患者的职业功能可能会受到损害。因为他们避免学习独立生活的技能，所以他们的依赖性得以延续。
他们竭尽全力获得他人关怀和支持（如做不愉快的任务，服从不合理的要求，忍受身体，性，或精神虐待）。独自一人让他们感到非常不舒服或害怕，因为他们担心他们不能照顾自己。
依赖型人格障碍患者倾向于只和他依赖的人进行社会交往。当亲密关系结束，患者会立即设法找到一个替代品。由于迫切需要被照顾，他们在选择替代品时没有区别。
即便毫无理由，他们还是害怕被依赖者抛弃。
依赖型人格障碍的诊断
临床标准(精神障碍诊断与统计手册, 第5版，文本修订[DSM-5-TR]）
诊断依赖型人格障碍 (1)，患者必须有
持续的、过度的需要被照顾，导致顺从和粘人的行为以及对分离的恐惧
这种持续的需求表现为存在≥5条以下情况：
犹豫不决，日常决策困难，需要他人的反复保证
需要他人负责其生活的重要方面
难以表达与他人的不同意见，因为担心失去他人的支持或认可
难以开始自己的项目，因为对自己的判断和/或能力（不是因为缺乏动力或能量）缺乏信心
竭力（如做不愉快的任务）获得他人的支持
独自一人时存在不适或无助感，担心无法照顾自己
亲密关系结束时迫切需要建立新的替代关系以提供关怀和支持
害怕被照顾者抛弃的不现实的先占观念。
此外，症状必须从成年早期开始。
鉴别诊断
其他以对他人的拒绝过度敏感为特点的人格障碍。然而，它们与依赖型人格障碍的不同具体如下：
边缘型人格障碍: 与依赖型人格障碍患者相比，后者表现为过于害怕而无法表达相同程度的控制。边缘型人格障碍，与依赖型人格障碍不同，摇摆在顺从和愤怒的敌意之间。
回避型人格障碍: 患者也因为胆小表现得和依赖型人格障碍那样地非常顺从。但回避型人格障碍患者会退出直到确信自己完全被接受而不会被批评，相反依赖型人格障碍患者会尽力寻求并保持与他人的关系。
表演型人格障碍: 患者持续寻求关注而不是反复保证（如做那些依赖型人格障碍），他们更多地去压抑。他们更加肤浅，积极寻求关注；依赖型人格障碍患者则是谦虚和腼腆。
诊断参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 768-771.