依赖型人格障碍患者认为无法照顾自己，通过顺从让他人来照顾自己。

这使得患者在决策时通常需要很多安慰和建议。他们经常让别人，通常是一个人，为他们生活的许多方面承担责任。例如，他们依靠配偶告诉自己穿什么，找什么样的工作，并与谁交往。

患者认为自己低人一等，且往往贬低自己能力，将任何批评或反对作为自己作为无能的证据，进一步降低自己信心。

因为害怕失去支持或准许，他们很难表达与他人的分歧。为了不失去他人的帮助，他们可能会同意明知道是错的事情。即使愤怒是恰当有理由，因为害怕失去支持他们也无法对朋友和同事表达愤怒。

因为他们认为自己不能独立完成任何事情，他们很难开始一项新任务和独立工作，他们回避需要承担责任的任务。他们认为自己不称职，需要不断的帮助和安慰。当有主管人员监督和批准时，这些患者往往能充分发挥作用。然而，他们不希望表现过于突出以免被抛弃。因此，这些患者的职业功能可能会受到损害。因为他们避免学习独立生活的技能，所以他们的依赖性得以延续。

他们竭尽全力获得他人关怀和支持（如做不愉快的任务，服从不合理的要求，忍受身体，性，或精神虐待）。独自一人让他们感到非常不舒服或害怕，因为他们担心他们不能照顾自己。

依赖型人格障碍患者倾向于只和他依赖的人进行社会交往。当亲密关系结束，患者会立即设法找到一个替代品。由于迫切需要被照顾，他们在选择替代品时没有区别。

即便毫无理由，他们还是害怕被依赖者抛弃。