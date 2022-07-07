异食癖是持续≥1月进食非营养性、非食品原料的物体，并且与生长发育不相适应（<2岁的幼儿不诊断），也不是文化传统（如土族医疗，宗教仪式或偏方验方，如在格鲁吉亚皮埃蒙特摄入粘土[高岭土]）的一部分。

(参见进食障碍概述。）

患者往往吃无毒物质（如纸，粘土，泥土，头发，粉笔，线，羊毛）。对于<2岁的幼儿，这种行为不被认为在发育上不合适，因为小于2岁的幼儿经常将各种小物体放入口中并吞食。异食癖在妊娠期更常见。

通常情况下，异食症不会引起明显的躯体损害。 但是，有些患者会出现并发症，如

受吞食物质性质的影响出现肠梗阻

吞食含有油漆的小片导致铅中毒

吞食尘土导致 寄生虫感染。

异食癖本身很少损害社会功能，但它往往发生在那些伴有其他精神障碍存在严重功能损害的人身上（如自闭症, 智力障碍, 精神分裂症)。企图吞咽物体造成自伤或伪造疾病(常见于造作障碍) 不被视为异食癖。

异食癖可能持续数月，然后自行消失，尤其是儿童。

异食癖的诊断 临床标准 (1) 异食症的诊断需要 持续进食非营养性非食物材料≥1个月。

摄入这些物质与患者的发育水平不相称。

摄入这些物质不是文化传统的一部分。

如果患者存在其他的精神障碍，则异食症状必须持续存在并且严重到需要特殊的治疗。 在2岁以下的幼儿不能诊断，因为类似的吞食是正常发育的一部分。 如果怀疑异食症，需要评估营养状况以检查是否存在体重减轻和营养不足。 有时当患者出现肠梗阻（如严重痉挛，便秘），铅中毒或寄生虫感染等需要急诊处理的症状时，才发现存在异食症。 临床检测根据患者的症状和/或摄入的物质。具体包括血液检测评估吞食油漆片导致的铅中毒情况，以及粪便检测检测吞食尘土的寄生虫感染情况。 诊断参考文献 1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition Text Revision, DSM-5-TRTM, Feeding and eating disorders.

异食癖的治疗 有时行为修正

治疗营养不良和其他并发症 行为矫正技术可能会有所帮助，但对于异食癖的具体治疗知之甚少。 治疗营养不良和其他并发症。肠阻塞可能需外科手术治疗。