恋童癖障碍的特征是与青春期前儿童（一般≤13岁）反复出现强烈的性唤起幻想、冲动或涉及性活动的行为；根据临床标准，只有当患者年龄≥16岁且比幻想或行为的目标儿童大≥5岁时，才能诊断为性幻想或行为。
恋童癖一种对他人造成伤害的性欲倒错的形式，被认为是性欲倒错障碍。多项研究表明，与对照组相比，恋童癖者的大脑在皮层和皮层下区域（如边缘系统、额纹状体区域）存在结构和功能差异 (1)。
对儿童进行性侵犯在性犯罪案件报道中占相当高的比例。对于年龄较大的青少年（即 17 至 18 岁），持续的性兴趣或与 12 岁或 13 岁的青少年发生性关系可能不符合疾病的临床标准，因为 DSM 标准规定，犯罪者必须年满 16 岁。年龄且与有过性行为的人的年龄相差至少 5 岁。但是，法律准则可能与精神科诊断标准并不一致。例如，在一个19岁和一个16岁孩子之间的性活动可能是一种犯罪，而不是一个恋童障碍，这取决于司法管辖权。诊断年龄指南可能不适用于所有文化。许多文化接受性行为、婚姻和生育年龄较小，并接受性伴侣之间更大的年龄差异。
大多数恋童癖为男性。患病率尚不清楚，但估计高达成年男性的3%，女性的患病率要低得多（2）。吸引力可能是一种或多种性别的儿童或青少年。恋童癖选择异性和同性儿童的比例是2:1 (3)。大多数情况下，患者是受害儿童认识的，可能是家庭成员、继父母或有权威的人（如教师、神职人员、教练）。在恋童癖的非乱伦案例中，看着孩子脱衣服并抚摸生殖器似乎比性交更普遍 (4）。
恋童癖者可能只会被儿童（排他性）或成人（非排他性）吸引；有些人只喜欢与自己有血缘关系的孩子（乱伦）。
很多掠夺性的恋童癖患者有反社会型人格障碍，在事情暴露后，他们会用武力或恐吓来伤害儿童或儿童的宠物。当反社会人格障碍和恋童癖同时存在时，与单独患有恋童癖的患者相比，治疗的价值有限，这是通过两种情况下患者的辍学率增加和累犯率增加来衡量的 (4, 5）。
恋童癖一般是慢性的，常伴有或发展出 物质使用障碍或依赖 和 抑郁。广泛的家庭功能失调，性虐待个人史和婚姻冲突很常见。其他共病包括 注意缺陷/多动障碍, 焦虑障碍,和创伤后应急障碍。
参考文献
1.Kirk-Provencher KT, Rebecca J Nelson-Aguiar RJ, Spillane NS: Neuroanatomical differences among sexual offenders: A targeted review with limitations and implications for future directions.Violence Gend 7(3):86-97, 2020.doi: 10.1089/vio.2019.0051
2.Seto MC, Kingston DA, Bourget D: Assessment of the paraphilias.Psychiatr Clin North Am 37(2):149-161 2014. doi: 10.1016/j.psc.2014.03.001
3.Freund K, Watson RJ: The proportions of heterosexual and homosexual pedophiles among sex offenders against children: An exploratory study.J Sex Marital Ther 18(1):34-43, 1992.doi: 10.1080/00926239208404356
4.Hall RC, Hall RCW: A profile of pedophilia: Definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues.Mayo Clin Proc 82(4):457-471, 2007.doi: 10.4065/82.4.457
5.Cohen LJ, Galynker II: Clinical features of pedophilia and implications for treatment.J Psychiatr Pract 8(5):276-289, 2002.DOI: 10.1097/00131746-200209000-00004
恋童癖的诊断
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition, Text Revision (DSM-5-TR) criteria
广泛使用儿童色情产品是一项针对儿童的性吸引力的可靠指标，并有可能是该类障碍的唯一指标。但是，使用儿童色情制品本身并不符合恋童癖症标准，尽管它通常是非法的。
如果患者否认对儿童的性吸引力，但情况并非如此，某些诊断工具（(通常是在法律介入的背景下）可以帮助确认这种吸引力。这些工具包括阴茎体积描记法（男），阴道光电容积（女），标准化色情材料的观看时间;然而，拥有这样的材料，即使是用于诊断目的，可能在某些司法管辖区是非法的。
恋童癖障碍的临床诊断标准（基于 精神疾病诊断与统计手册，第五版，文本修订 [DSM-5-TR]) 如下（1）：
反复发作，剧烈的性幻想，冲动或行为涉及青春期前的孩子或儿童（一般≤13岁），且已经持续6个月以上。
性冲动和幻想造成显著痛苦或功能损害，或者已经付诸行动。对这些冲动或行为的痛苦经历并不是诊断的必要条件，因为许多患有这种疾病的人否认有任何痛苦或损害。
患者年龄≥16岁，而且比其性幻想或性行为的目标大5岁以上（但不包括青春期晚期的青少年与12或13岁孩子之间的关系）。
临床医生必须明确
患者对青春期前儿童有专属吸引力（专属型）或对儿童和成人都有吸引力（非专属型）。
患者对男性、女性或两者都有性吸引力。
行为/冲动/幻想仅限于乱伦。
确定一个病人是潜在的恋童癖者有时会给临床医生带来道德危机。然而，临床医生有责任保护儿童群体。医务人员必须知晓所在的地区的相关上报制度。一旦临床医生有合理理由怀疑儿童遭受性或躯体虐待，根据法律要求医务人员必须向有关部门汇报。报告的要求因国家而异（见 Child Welfare Information Gateway)。
诊断参考文献
1.Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition,Text Revision (DSM-5-TR).American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC.
恋童癖障碍的治疗
个人和/或团体心理治疗
共病的治疗
药物治疗（如抗雄激素、选择性血清素再摄取抑制剂[SSRIs]）
长期的个人或团体心理治疗，特别是认知行为治疗，通常是必要的，当它是多模式治疗的一部分时可能特别有用，包括社交技能训练，治疗共病的身体和精神疾病，以及药物治疗。
如果是法庭下令的强制治疗，则恋童癖的治疗疗效较差，尽管很多被定罪的性罪犯者从治疗中受益，如集体心理治疗加雄激素拮抗治疗。一些治疗过自行转诊和法院命令患者的诊所已经积累了使用阴茎测量监测的长期随访研究。他们报告说，长期治疗有了显著改善，累犯率较低（1)。
一些能够坚持治疗和监测的恋童癖患者可以逐渐摆脱疾病，回归社会。在没有共病其他精神障碍，特别是人格障碍的情况下，疗效较好。
Medications（药物应用史）
在美国，对恋童癖的治疗选择是
长效醋酸甲羟孕酮
通过阻断垂体生产的促黄体激素（LH）和促卵泡激素（FSH），甲羟孕酮降低睾酮产生，从而降低性欲
促性腺激素释放激素（GnRH）激动剂（如，亮丙立德、戈瑟林），这降低垂体生产LH和FSH的并因此减少睾酮产生，也是一种选择，并且肌肉注射剂频率（间隔1-6个月）较甲羟孕酮低（2)。 但成本通常要高得多。
醋酸环丙孕酮是睾酮受体阻断剂，在欧洲使用。男性患者应监测血清睾酮水平，并维持在女性正常生理范围内（<62ng/dL[2.15 nmol/L]）。治疗通常是长期的，因为恋童癖幻想通常在治疗停止后数周至数月复发。应进行肝脏检查，并根据需要监测血压、骨密度和全血细胞计数。
雄激素拮抗剂对女性恋童癖患者的疗效目前尚不明确。
除了抗雄激素外，有限的数据表明SSRIs可能有用（2）。
当药物作为包括认知行为疗法在内的多模式治疗方案的一部分使用时，效果最好。
治疗参考文献
1.Federoff JP: Pedophilia: Interventions that work.Psychiatric Times 33(7): 2016.
2.Hall RCW, Hall RCW: A profile of pedophilia: Definition, characteristics of offenders, recidivism, treatment outcomes, and forensic issues.Mayo Clin Proc 82(4):457-471, 2007. doi: 10.4065/82.4.457