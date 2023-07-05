恋童癖障碍的特征是与青春期前儿童（一般≤13岁）反复出现强烈的性唤起幻想、冲动或涉及性活动的行为；根据临床标准，只有当患者年龄≥16岁且比幻想或行为的目标儿童大≥5岁时，才能诊断为性幻想或行为。

恋童癖一种对他人造成伤害的性欲倒错的形式，被认为是性欲倒错障碍。多项研究表明，与对照组相比，恋童癖者的大脑在皮层和皮层下区域（如边缘系统、额纹状体区域）存在结构和功能差异 (1)。

对儿童进行性侵犯在性犯罪案件报道中占相当高的比例。对于年龄较大的青少年（即 17 至 18 岁），持续的性兴趣或与 12 岁或 13 岁的青少年发生性关系可能不符合疾病的临床标准，因为 DSM 标准规定，犯罪者必须年满 16 岁。年龄且与有过性行为的人的年龄相差至少 5 岁。但是，法律准则可能与精神科诊断标准并不一致。例如，在一个19岁和一个16岁孩子之间的性活动可能是一种犯罪，而不是一个恋童障碍，这取决于司法管辖权。诊断年龄指南可能不适用于所有文化。许多文化接受性行为、婚姻和生育年龄较小，并接受性伴侣之间更大的年龄差异。

大多数恋童癖为男性。患病率尚不清楚，但估计高达成年男性的3%，女性的患病率要低得多（2）。吸引力可能是一种或多种性别的儿童或青少年。恋童癖选择异性和同性儿童的比例是2:1 (3)。大多数情况下，患者是受害儿童认识的，可能是家庭成员、继父母或有权威的人（如教师、神职人员、教练）。在恋童癖的非乱伦案例中，看着孩子脱衣服并抚摸生殖器似乎比性交更普遍 (4）。

恋童癖者可能只会被儿童（排他性）或成人（非排他性）吸引；有些人只喜欢与自己有血缘关系的孩子（乱伦）。

很多掠夺性的恋童癖患者有反社会型人格障碍，在事情暴露后，他们会用武力或恐吓来伤害儿童或儿童的宠物。当反社会人格障碍和恋童癖同时存在时，与单独患有恋童癖的患者相比，治疗的价值有限，这是通过两种情况下患者的辍学率增加和累犯率增加来衡量的 (4, 5）。

恋童癖一般是慢性的，常伴有或发展出 物质使用障碍或依赖 和 抑郁。广泛的家庭功能失调，性虐待个人史和婚姻冲突很常见。其他共病包括 注意缺陷/多动障碍, 焦虑障碍,和创伤后应急障碍。