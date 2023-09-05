偏执型人格障碍（PPD）

偏执型人格障碍患者总是怀疑他人，认为他人正计划利用、欺骗或伤害自己。他们觉得可能在任何时间没有理由地受到攻击。即使缺乏证据，他们仍坚持并维护自己的怀疑和想法。

通常情况下，这些患者认为他人已经严重地不可逆地伤害了自己。他们对潜在的侮辱、冷落、威胁和不忠过度警惕，并寻找言论和行动背后隐藏的意义。他们密切关注并寻求证据来支持自己的怀疑。例如，自己无法完成任务而将他人的帮助解读为潜在的企图。如果他们认为被侮辱或被任何方式伤害，决不原谅伤害自己的人。他们通常会对感知到的伤害反击或变得愤怒。因为不信任他人，患者会觉得自主和自我控制非常重要。

他们不愿意倾诉或发展与他人的亲密关系，因为担心对方可能利用自己的信息。他们怀疑朋友的忠诚和他们的配偶或伴侣的忠贞。他们会非常嫉妒，不断质疑配偶的行为和动机以证明自己嫉妒的合理性。

偏执型人格障碍患者常常在人际关系方面存在困难。当他人对其表现为负面反应，他们将这些反应作为原有怀疑的确认。