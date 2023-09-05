偏执型人格障碍（PPD）

偏执型人格障碍的特点是对他人持久地怀疑和不信任，并恶意解释他人的动机。诊断根据临床标准。 采取认知行为疗法，有时也用SSRI。
(参见人格障碍概述。）
偏执型人格障碍患者不信任他人，认为他人有意伤害或欺骗自己，即使没有或缺乏足够理由。
估计中位患病率为3.2％，但可能高达4.4％(1, 2)。这种情况在男性中更普遍。
有证据表明在家庭中患病率增加。有证据显示儿童期情绪和/或身体虐待和伤害与发病有关。
共病 常见。偏执型人格障碍很少是唯一的诊断。常见的共病包括思维障碍（如：, 精神分裂症), 焦虑障碍 （如社交恐惧症[社交焦虑症]）, 创伤后应激障碍, 酒精使用障碍 和其他人格障碍（如 边缘型人格障碍)。
参考文献
1.Grant BF, Hasin DS, Stinson FS, et al: Prevalence, correlates, and disability of personality disorders in the United States: Results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions.J Clin Psychiatry 65(7):948-958, 2004.doi: 10.4088/jcp.v65n0711
2.Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders.In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp.173-196.
偏执型人格障碍的症状和体征
偏执型人格障碍患者总是怀疑他人，认为他人正计划利用、欺骗或伤害自己。他们觉得可能在任何时间没有理由地受到攻击。即使缺乏证据，他们仍坚持并维护自己的怀疑和想法。
通常情况下，这些患者认为他人已经严重地不可逆地伤害了自己。他们对潜在的侮辱、冷落、威胁和不忠过度警惕，并寻找言论和行动背后隐藏的意义。他们密切关注并寻求证据来支持自己的怀疑。例如，自己无法完成任务而将他人的帮助解读为潜在的企图。如果他们认为被侮辱或被任何方式伤害，决不原谅伤害自己的人。他们通常会对感知到的伤害反击或变得愤怒。因为不信任他人，患者会觉得自主和自我控制非常重要。
他们不愿意倾诉或发展与他人的亲密关系，因为担心对方可能利用自己的信息。他们怀疑朋友的忠诚和他们的配偶或伴侣的忠贞。他们会非常嫉妒，不断质疑配偶的行为和动机以证明自己嫉妒的合理性。
偏执型人格障碍患者常常在人际关系方面存在困难。当他人对其表现为负面反应，他们将这些反应作为原有怀疑的确认。
偏执型人格障碍的诊断
精神障碍诊断与统计手册, 第5版，文本修订（DSM-5-TR）标准
偏执型人格障碍的诊断 (1)，患者必须有
对他人的持续不信任和怀疑
这种不信任和怀疑表现为存在以下情况≥4条(1)：
不合理地怀疑其他人利用，伤害，或欺骗自己
毫无理由地怀疑朋友和同事的可靠性
不要向他人倾诉以免信息被利用
将正常的评论或事件解读为具有隐藏的轻视、敌意或威胁
对侮辱、伤害或轻视耿耿于怀
经常认为自己的人格或名誉受到攻击，容易愤怒地回应或反击
毫无理由地坚信自己的配偶或爱人不忠。
此外，症状必须是从成年早期开始。
鉴别诊断
诊断参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 737-741.
偏执型人格障碍的治疗
认知行为治疗
给药频次
治疗的一般原则 偏执型人格障碍的治疗与所有人格障碍的治疗相同。
偏执型人格障碍目前尚无有效治疗方法。
患者怀疑和不信任的总体水平较高使得难以建立融洽的关系。患者对怀疑的认识可能有助于患者和医生之间的联盟。 医患联盟可以让患者参与认知行为疗法或配合服用针对特定症状的药物（如抗抑郁药，非典型抗精神病药物）。非典型（第二代）抗精神药物可改善焦虑症状 ( 1 ) 虽然没有安慰剂对照研究证实疗效。
治疗参考文献
1.Birkeland SF: Psychopharmacological treatment and course in paranoid personality disorder: A case series.Int Clin Psychopharmacol 28(5):283-285, 2013. doi: 10.1097/YIC.0b013e328363f676