分裂型人格障碍（STPD）

分裂型人格障碍的特点是由于扭曲的认知和感知，对于亲密关系的维持存在能力下降或持久地强烈不适，并伴有奇特的行为。诊断根据临床标准。治疗方法包括药物（例如抗精神病药、抗抑郁药）、认知行为治疗，有时还包括支持性心理治疗。
(参见人格障碍概述。）
在分裂型人格障碍中，认知观念与现实明显背离（如牵连观念、偏执观念、躯体错觉以及奇怪的想法），与其他人格障碍相比存在更多思维和言行的紊乱。
估计中位患病率为0.6％，但可能高达3.9％ (1, 2)。这种疾病在男性中可能更常见一些。
共病 常见。半数以上分裂型人格障碍患者有≥1次抑郁发作，当诊断分裂型人格障碍时，有30至50％的患者存在 抑郁症病史他们通常存在 物质使用障碍。
参考文献
1.Pulay AJ, Stinson FS, Dawson DA, et al: Prevalence, correlates, disability, and comorbidity of DSM-IV schizotypal personality disorder: Results from the wave 2 national epidemiologic survey on alcohol and related conditions.Prim Care Companion J Clin Psychiatry 11(2):53-67, 2009. doi: 10.4088/pcc.08m00679
2.Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders.In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment.2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp.173-196.
分裂型人格障碍的病因学
分裂型人格障碍病因学可能与 精神分裂症存在相似的大脑异常。 一级亲属存在精神分裂症或其他精神障碍患病风险更高。
精神分裂型人格障碍的症状和体征
除了一级亲属，分裂型人格障碍患者缺乏亲密朋友或知己 。他们与人交往时很不自在。如果不得不与人交往，他们觉得自己与众不同或者不属于其中。但他们仍对缺乏人际关系感到不满。他们在社交场合，尤其是不熟悉的场合很焦虑。在同一个场所中待更多的时间并不能缓解焦虑。
他们通常会将普通事件解读为存在特殊含义（牵连观念）。他们可能非常迷信，认为自己有特殊的超自然能力，能感知未来事件或阅读他人想法。 他们可能认为自己对他人有神奇的控制，以为自己的行为导致他人的日常生活（如养狗），或执行特殊仪式可以防止伤害（如洗手3次可预防疾病）。
言谈可能非常奇怪。表现为用一种奇特的方式，使用过于抽象或具体或含有奇特词汇、短语和句子。 精神分裂型人格障碍患者经常穿着奇怪或不修边幅（如穿着不合身或脏衣服），并有奇怪的举止。 他们可能忽略通常的社会规范（如缺乏眼神接触），由于不理解正常的社会暗示，他们可能与他人进行不适当或生硬的互动。
分裂型人格障碍患者通常会怀疑，认为别人都是针对自己的。
精神分裂型人格障碍的诊断
精神障碍诊断与统计手册, 第5版，文本修订（DSM-5-TR）标准
诊断分裂型人格障碍 (1)，患者必须有
一种对亲密关系感到强烈不适和能力下降的持续模式
认知或感知扭曲，行为怪异
这种模式具有以下≥5个特征：
牵连观念（即日常生活事件对自己有特殊意义或者是直接针对自己），但未达到 关系妄想的程度（类似但更确信）
奇怪的观念（如千里眼，心灵感应或第六感，并对超自然现象存在先占观念）
不寻常的知觉体验（如听到声音耳语自己的名字）
奇怪的思维和言论（如充满模糊，隐喻，过分复杂或刻板的）
怀疑或偏执的思维
情感不协调或平淡
古怪或奇特的行为和/或外观
除了一级亲属外，缺少亲密朋友或知己
即使熟悉之后仍存在过度社交焦虑，存在偏执性的恐惧
此外，症状必须是从成年早期开始。
鉴别诊断
诊断参考文献
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, Text Revision (DSM-5-TR).Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022, pp 744-748.
精神分裂型人格障碍的治疗
非典型（第二代）抗精神病药和抗抑郁药
认知行为治疗
支持性心理治疗
治疗的一般原则 精神分裂型人格障碍的症状与所有人格障碍的症状相同。
分裂型人格障碍通常用药物治疗。非典型抗精神病药减轻焦虑及精神病性症状 (1)，抗抑郁药也有助于减轻精神分裂型人格障碍患者的社交焦虑。
侧重于社交技巧和焦虑管理的认知行为疗法也有效。这种疗法可帮助患者感知自己奇特的行为和感受。
支持性心理治疗也有效。目标是要建立一种充满感情的鼓励的支持性的医患关系，从而帮助患者养成健康的防御机制，尤其是在人际关系方面。
治疗参考文献
1.Jakobsen KD, Skyum E, Hashemi N, et al: Antipsychotic treatment of schizotypy and schizotypal personality disorder: A systematic review.J Psychopharmacol.31(4):397-405, 2017.doi: 10.1177/0269881117695879