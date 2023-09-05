分裂型人格障碍（STPD）

除了一级亲属，分裂型人格障碍患者缺乏亲密朋友或知己 。他们与人交往时很不自在。如果不得不与人交往，他们觉得自己与众不同或者不属于其中。但他们仍对缺乏人际关系感到不满。他们在社交场合，尤其是不熟悉的场合很焦虑。在同一个场所中待更多的时间并不能缓解焦虑。

他们通常会将普通事件解读为存在特殊含义（牵连观念）。他们可能非常迷信，认为自己有特殊的超自然能力，能感知未来事件或阅读他人想法。 他们可能认为自己对他人有神奇的控制，以为自己的行为导致他人的日常生活（如养狗），或执行特殊仪式可以防止伤害（如洗手3次可预防疾病）。

言谈可能非常奇怪。表现为用一种奇特的方式，使用过于抽象或具体或含有奇特词汇、短语和句子。 精神分裂型人格障碍患者经常穿着奇怪或不修边幅（如穿着不合身或脏衣服），并有奇怪的举止。 他们可能忽略通常的社会规范（如缺乏眼神接触），由于不理解正常的社会暗示，他们可能与他人进行不适当或生硬的互动。

分裂型人格障碍患者通常会怀疑，认为别人都是针对自己的。