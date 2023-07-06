非自杀性自伤（NSSI）

非自杀性自伤是自己造成的行为引起疼痛或浅表损伤，但并不打算造成死亡。
尽管有时使用的方法与那些自杀未遂重叠（例如，用剃须刀片割腕），非自杀性自伤与 自杀 是不一样的，因为患者不打算采取致命的行为。患者可能特别说明缺乏意图，或者缺乏自杀意图可以通过反复使用明确非致命的方法来推断。尽管缺乏直接致死性，但是自杀未遂和自杀完成的长期风险上升，因此，对非自杀性自伤不应该掉以轻心。
非自杀性自伤的最常见的例子包括
用尖锐物体（例如，刀，刀片，针）切开或刺伤皮肤
烧烫皮肤（通常用香烟）
患者经常在单次会谈中反复自残，在相同的部位制造多个伤口，通常是在容易隐藏但容易接近的地方（例如，前臂，大腿的前部）。这样行为经常反复，导致大面积瘢痕。患者常常对伤害行为有一些先占观念。
非自杀性自我伤害倾向于在青春期早期开始（1)。一般人群研究中男性和女性的发病率相似。目前尚不清楚，但这种行为青年期之后貌似会减少。在犯罪人群中的患病率也很高，以男性居多。
非自杀性自伤的动机尚不清楚，但自伤可能是
一种减少紧张或消极情绪的方法
一种解决人际关系困难的方法
对察觉到的错误的自我惩罚
恳求帮助
有些患者将自伤看成是积极性的行为，因而往往不会寻求或接受咨询。
非自杀性自伤常伴有其他疾病，特别是边缘型人格障碍、反社会人格障碍、进食障碍、酒精、药物滥用障碍和孤独症。
参考文献
1.Klonsky ED, Victor SE, Saffer BY: Nonsuicidal self-injury: What we know, and what we need to know.Can J Psych 59(11):565-568, 2014.doi: 10.1177/070674371405901101
非自杀性自伤的诊断
排除自杀行为
自伤评估
非自杀性自伤的诊断必须排除自杀行为。
和自杀行为一样，治疗前对非自杀性自伤的评估是必不可少的。
与患者讨论自伤行为对充分评估和帮助医生制定治疗计划是非常必要的。内科医生做到以下几点可以促进患者对自伤行为的讨论：
通过交流确认病人的体验，表明医生已经认真倾听和感受到了患者的体验
理解患者的情绪（例如，确认患者的情绪和行动在患者当时所处的环境下是可以理解的）
对非自杀性自伤的评估包括以下内容：
确定具体自害的类型，以及患者已造成多少种类型的自我伤害
确定非自杀性自伤发生的频率以及出现了多长时间
确定非自杀性自伤对患者的功能
检查共病的精神障碍
评估自杀未遂的风险
确定病人治疗意愿的强度
非自杀性自伤的治疗
某些形式的心理治疗（如认知行为疗法、辩证行为疗法、情绪调节团体疗法）
共病的治疗
认知行为治疗通常作为门诊、个体治疗进行，但也可以在住院环境中分组进行。改善是通过帮助一个人改变他们对自动思维的反应方式，并解除消极思维-行为-情绪模式的联系来实现的。
辩证行为治疗包括个体和团体治疗至少1年。 这种疗法的重点在于识别并试图改变消极的思维模式，促进积极的变化。 它旨在帮助患者找到更合适的方式来应对压力（如，抵制自我毁灭的冲动）。
情绪调节团体治疗在为期 14 周的团体环境中进行。 这种疗法包括指导患者如何提高对自己情绪的感知意识，并为他们提供管理情绪的技巧。情绪调节团体治疗帮助患者接受负面情绪作为生活的一部分，从而不如此强烈和冲动地回应这些情绪。
没有任何药物被批准非自杀性自伤的治疗适应证。然而，纳曲酮及某些第二代抗精神病药物对部分患者是有效的 (1)。
共病精神障碍（如抑郁症、进食障碍、药物滥用障碍、边缘型人格障碍、双相情感障碍）应得到适当治疗。应根据需要将患者转介给适当的临床医生。
安排随访
治疗参考文献
1.Turner BJ, Austin SB, Chapman AL: Treating nonsuicidal self-injury: a systematic review of psychological and pharmacological interventions.Can J Psychiatry.2014 Nov;59(11):576-85.doi: 10.1177/070674371405901103
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
自伤与康复资源（SIRR）：该网站由康奈尔大学于2003年推出，旨在解决青年和年轻人中正在出现的自伤现象，并最终产生了一系列资源来教育非自杀性自伤（NSS）的非专业人员和专业人员，以及帮助治疗NSSI的评估和康复工具。