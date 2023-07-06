非自杀性自伤（NSSI）

非自杀性自伤是自己造成的行为引起疼痛或浅表损伤，但并不打算造成死亡。

尽管有时使用的方法与那些自杀未遂重叠（例如，用剃须刀片割腕），非自杀性自伤与 自杀 是不一样的，因为患者不打算采取致命的行为。患者可能特别说明缺乏意图，或者缺乏自杀意图可以通过反复使用明确非致命的方法来推断。尽管缺乏直接致死性，但是自杀未遂和自杀完成的长期风险上升，因此，对非自杀性自伤不应该掉以轻心。

非自杀性自伤的最常见的例子包括

用尖锐物体（例如，刀，刀片，针）切开或刺伤皮肤

烧烫皮肤（通常用香烟）

患者经常在单次会谈中反复自残，在相同的部位制造多个伤口，通常是在容易隐藏但容易接近的地方（例如，前臂，大腿的前部）。这样行为经常反复，导致大面积瘢痕。患者常常对伤害行为有一些先占观念。

非自杀性自我伤害倾向于在青春期早期开始（1)。一般人群研究中男性和女性的发病率相似。目前尚不清楚，但这种行为青年期之后貌似会减少。在犯罪人群中的患病率也很高，以男性居多。

非自杀性自伤的动机尚不清楚，但自伤可能是

一种减少紧张或消极情绪的方法

一种解决人际关系困难的方法

对察觉到的错误的自我惩罚

恳求帮助

有些患者将自伤看成是积极性的行为，因而往往不会寻求或接受咨询。

非自杀性自伤常伴有其他疾病，特别是边缘型人格障碍、反社会人格障碍、进食障碍、酒精、药物滥用障碍和孤独症。

参考文献 1.Klonsky ED, Victor SE, Saffer BY: Nonsuicidal self-injury: What we know, and what we need to know.Can J Psych 59(11):565-568, 2014.doi: 10.1177/070674371405901101