高分辨CT

有时需要肺活检

具有急性呼吸困难，干性咳嗽，Velcro音患者需考虑是否为特发性肺间质纤维化。IPF常在初诊时被忽略，因为其临床上与其他疾病很相似，如支气管炎、哮喘和心衰。

诊断需要通过HRCT，在某些情况下需要肺活检。

典型的胸片显示下肺外带弥散的网状模糊影。另外可见小的囊性病变（蜂窝样变）和牵拉引起的气道扩张。

HRCT显示弥漫的、斑片状、胸膜下网状模糊影，伴小叶间隔不规则增厚和小叶内线状影；胸膜下蜂窝样变；牵拉性支气管扩张。这被称为通常的间质性肺炎 (UIP) 模式。如>超过30%的肺磨玻璃病变则提示其他诊断。

特发性肺纤维化 图片 Image courtesy of Harold R.Collard, MD.

实验室检查对诊断作用不大，除非排除潜在的系统性风湿病。