特发性肺纤维化（IPF）是最常见的特发性间质性肺炎，引起进行性肺纤维化。症状和体征在数月至数年间进展，包括劳力性呼吸困难、咳嗽和细捻发（Velcro）音。诊断依据病史、体格检查、HRCT，若有必要需要肺活检。治疗包括抗纤维及氧疗。大多数病人即使治疗病情也会恶化；确诊后的中位生存期约3年。
特发性肺间质纤维化患者，经组织学证实为常见间质性肺炎，占绝大多数特发性间质性肺炎患者。IPF在大于50岁男性和女性的比例是2：1，每增长十岁发病率显着增加。正在或曾经吸烟是该疾病最强的相关因素。存在某种遗传倾向；约20%的病例有家族聚集性。
特发性肺纤维化的病因
环境，遗传和其他未知因素的都可能导致肺泡上皮细胞功能障碍或凋亡，从而导致肺部纤维增生异常。目前正在研究基因、环境刺激、炎症细胞、肺泡上皮细胞、间质，与基质所起的作用。
病理学特发性肺纤维化
特发性肺间质纤维化最重要的组织学发现是胸膜下纤维化伴局部成纤维细胞增生（成纤维细胞灶）和密集的瘢痕形成，交替出现正常肺组织区（异质性）。散布的间质炎症中有淋巴细胞、浆细胞和组织细胞浸润。在所有病人均可发现囊性病变（蜂窝样变），随疾病进展而增多。偶尔在明确病因的ILD病人中也可见相似的组织学表现 (见表 特发性间质性肺炎的主要特征)。
特发性肺纤维化的症状和体征
特发性肺纤维化的诊断
高分辨CT
有时需要肺活检
具有急性呼吸困难，干性咳嗽，Velcro音患者需考虑是否为特发性肺间质纤维化。IPF常在初诊时被忽略，因为其临床上与其他疾病很相似，如支气管炎、哮喘和心衰。
诊断需要通过HRCT，在某些情况下需要肺活检。
典型的胸片显示下肺外带弥散的网状模糊影。另外可见小的囊性病变（蜂窝样变）和牵拉引起的气道扩张。
HRCT显示弥漫的、斑片状、胸膜下网状模糊影，伴小叶间隔不规则增厚和小叶内线状影；胸膜下蜂窝样变；牵拉性支气管扩张。这被称为通常的间质性肺炎 (UIP) 模式。如>超过30%的肺磨玻璃病变则提示其他诊断。
Image courtesy of Harold R.Collard, MD.
实验室检查对诊断作用不大，除非排除潜在的系统性风湿病。
特发性肺纤维化的治疗
吡非尼酮或nintedanib
氧疗及肺康复治疗
有时需要肺移植
吡非尼酮和尼达尼布是抗纤维化药物，可以减缓特发性肺纤维化的进展（1, 2, 3)。支持措施包括氧气和肺康复。加入支持治疗小组有助于减轻疾病压力。
IPF的新疗法正在开发或正在测试，应鼓励合适的病人积极参加临床试验。
肺移植对年龄<65岁，其他方面健康的终末期IPF病人成功率较高这些患者在诊断时应评估是否适合肺移植。
治疗参考文献
1.King TE, Bradford WZ, Castro-Bernardini S, et al: A phase 3 trial of pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis.N Eng J Med 370:2083-2092, 2014.
2.Raghu G, Rochwerg B, Zhang Y, et al: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline: Treatment of Idiopathic Pulmonary Fibrosis.An Update of the 2011 Clinical Practice Guideline.Am J Respir Crit Care Med 192 (2):e3-e19, Jun 15, 2015.
3.Richeldi L, du Bois RM, Raghu G, et al: Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis.N Engl J Med 370:2071–2082, 2014.
特发性肺纤维化的预后
关键点
特发性肺间质纤维化占大多数特发性间质性肺炎，老年人常见。
症状体征（如亚急性呼吸困难，干咳，和湿罗音）是非特异性的，通常是由其他更常见的疾病引起的。
高分辨率CT显示弥漫的、斑片状、胸膜下网状模糊影，伴小叶间隔不规则增厚和小叶内线状影；胸膜下蜂窝样变；牵拉性支气管扩张，有助于诊断。
辅助治疗，可能的情况下使用吡非尼酮或尼达尼布。
鼓励参加临床试验，如果患者<65岁和既往体健，诊断后壳考虑肺移植。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Raghu G, Remy-Jardin M, Richeldi L, et al.Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med 2022;205(9):e18-e47.doi:10.1164/rccm.202202-0399ST