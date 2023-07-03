肺郎格罕细胞组织细胞增多症（PLCH）是单克隆郎格罕氏细胞在肺间质和气腔内的增殖。病因不明，但吸烟起了主要作用。症状为呼吸困难、咳嗽、疲乏和（或）胸膜痛。根据病史结合影像学或支气管肺泡灌洗和活检做出诊断。治疗是戒烟。许多病例给予糖皮质激素，但有效性未知。肺移植联合戒烟可以治愈。5年生存率约为74%。病人患恶性肿瘤的危险增加。

（参见 间质性肺疾病概述和朗格汉斯细胞组织细胞增生症。）

肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症是细支气管和肺泡间质中单克隆的CD1a阳性朗格汉斯细胞（组织细胞的一种类型）浸润的疾病，伴有淋巴细胞、浆细胞、中性粒细胞和嗜酸细胞浸润。PLCH是朗格汉斯细胞组织细胞增多症的一种表现 ，它可以单独或同时影响许多器官（特别是肺、皮肤、骨骼、垂体和淋巴结）。≥85%的PLCH孤立发生。

PLCH的病因不明，但该病几乎只发生在20至40岁吸烟的白种人身上。男性和女性同样累及。女性发病较迟，但不同性别间发病年龄的不同可能代表了吸烟行为的差异。病理生理学可能涉及香烟烟雾引起肺泡巨噬细胞反应性分泌细胞因子和生长因子，朗格汉斯细胞对这些因子反应而聚集和增生。

PLCH的症状和体征 肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症的典型症状体征是呼吸困难、干咳、乏力和/或胸膜痛。突然的、自发的肺气肿是常见的。 约15%的病人无症状，因其他原因摄胸片时偶然发现该病。 骨骼囊肿引起骨痛（18%）、皮疹（13%）、精氨酸加压素缺乏（5%）是最常见的肺外表现，发生在高达15%的患者中，很少是PLCH的症状。PLCH几乎无体征；体检结果通常正常。

PLCH的诊断 HRCT

肺功能检测

有时需要支气管镜检查或肺活检 根据病史、体检和胸片怀疑肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症，由高分辨率CT、支气管镜加活检和支气管肺泡灌洗确诊。 胸片典型表现为中上肺野双侧对称的结节影伴囊样变，肺容量正常或增加。肺底部常不受累。表现可类似COPD或淋巴管平滑肌瘤病。 HRCT证实中上叶囊肿（常形状奇异）和/或结节伴间质增厚可诊断PLCH。 肺朗格汉斯细胞肉芽肿 图片 Image courtesy of Harold R.Collard, MD. 依病程中行肺功能检查的时机不同，结果可为正常、限制性、阻塞性或混合性。最常见一氧化碳弥散能力（DLCO）降低及活动受限。 当影像学和肺功能检查无结论时，考虑支气管镜和活检。支气管肺泡灌洗液中CD1a细胞>5%高度提示该疾病。活检示朗格汉斯细胞增生，偶伴嗜酸细胞丛集（旧称嗜酸细胞肉芽肿的由来）于星状构型的细胞纤维性结节中央。CD1a、S-100蛋白和HLA-DR抗原的免疫组化染色阳性。

PLCH的治疗 戒烟

必要时需要糖皮质激素及细胞毒性药物或者肺移植 肺朗格汉斯细胞组织细胞增多症的主要治疗是戒烟, 可使高达1/3的病人症状缓解。 和其他间质性肺疾病一样，常经验性使用糖皮质激素和细胞毒药物，即使其有效性尚未证实。 其他方面健康而呼吸功能不全不断加重的病人可选择肺移植，但如果病人再吸烟，疾病可在移植肺中复发。

PLCH的预后 某些症状最轻微的病人可自发缓解。总体而言，10年生存率>90%（1)。进展性疾病的临床标志物包括 继续吸烟

年龄极限

多器官受累

持续的全身症状

X线胸片见多发囊肿

DLCO下降

一秒内低用力呼气量（FEV1）/用力肺活量（FVC）比率（＜66%）

高残气量（RV）/总肺活量（TLC）比率（> 33％）

需要长时间使用皮质类固醇 死因为呼吸功能不全或恶性肿瘤。肺癌危险度因吸烟而升高。 预后参考 1.Benattia A, Bugnet E, Walter-Petrich A, et al.Long-term outcomes of adult pulmonary Langerhans cell histiocytosis: a prospective cohort. Eur Respir J 2022;59(5):2101017.2022 年 5 月 26 日发布。doi:10.1183/13993003.01017-2021