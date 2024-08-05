与 阻塞性睡眠呼吸暂停不同的是，气道阻塞限制了气流，中枢性睡眠呼吸暂停（CSA）是由呼吸驱动的改变引起的，在睡眠期间，呼吸驱动高度依赖于二氧化碳水平。区分两种机制：

低通气相关的 CSA： 减少 通气驱动导致呼吸暂时减少和/或暂停。

与通气不足有关的中枢性睡眠呼吸暂停：睡眠期间同期驱动力 增加 导致低碳酸血症，引起通气量的代偿性下降，如果异常延长，会导致反复出现的中枢性呼吸暂停与觉醒。

低通气相关性 CSA 可能是由于呼吸中枢的解剖或功能性损伤所致，直接损害通气，导致二氧化碳 (CO2) 水平升高（高碳酸血症）。患有中枢神经系统或神经肌肉疾病的患者可能会发生低通气相关的 CSA。阿片类药物和其他药物是导致低通气相关 CSA 的常见原因。

矛盾的是，在与过度换气相关的 CSA 中， 亢进通气导致随后的呼吸暂停。无论出于何种原因，通气量的短暂增加都可能超过目标二氧化碳水平，导致低碳酸血症。低碳酸血症会引起随后的一段时间的低通气和/或呼吸暂停，最终导致高碳酸血症，并随后重复这一循环。患者可能会周期性地在高通气和低通气之间循环，如Cheyne Stokes呼吸，患者会有短暂的呼吸暂停期，然后逐渐加快和加深呼吸，然后变得更慢和更浅，直到他们再次出现呼吸暂停并重复这个循环。

通气紊乱主要发生在睡眠期间，因为在清醒期间有额外的外部刺激进行呼吸。