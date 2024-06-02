失眠与日间过度嗜睡 (EDS)

不管何种原因引起的失眠，都可能在诱发因素解除后仍然持续存在。其原因通常是对下一个无眠之夜及之后的疲倦的预期性焦虑。患者常会在床上花数小时思考自己的失眠问题。且他们在自己的卧室比在外更难入睡。

最佳治疗组合

认知行为策略

安眠药

尽管认知-行为治疗的实施较难，而且需要更长时间，但治疗结束后效果会持续很长时间。

治疗策略包括：

睡眠习惯（尤其是限制在床上的时间）

教育

放松训练

刺激控制

认知疗法

只有那些需要快速缓解症状或失眠已影响到日间工作（如EDS和疲乏）的病人，才适合使用安眠药。此类药物大多数情况下不能无限制使用。