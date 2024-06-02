失眠与日间过度嗜睡 (EDS)

许多睡眠障碍可以表现为失眠与日间过度嗜睡（EDS）。
失眠是入睡或保持睡眠困难，或睡后感觉没有恢复精神。
EDS是指在正常觉醒时间内感到困倦，容易睡着。
（另见睡眠或觉醒障碍患者的处理方法了解有关睡眠障碍及其评估和治疗的一般信息。
失眠可以是一种疾病，即使它与其他疾病共存，也可以是其它疾病的一种症状。EDS本身不是疾病，而是各种不同睡眠相关障碍的表现。
入睡困难（入睡性失眠）应与维持睡眠困难和早醒（睡眠维持性失眠）区分开来。入睡困难性失眠提示延迟睡眠时相综合征、慢性心理生理性失眠、不宁腿综合征或童年期恐惧。睡眠维持困难性失眠提示重度抑郁、中枢性睡眠呼吸暂停、阻塞性睡眠呼吸暂停、周期性肢体运动障碍或老龄。入睡早和早醒提示睡眠时相提前综合征。
睡眠障碍可由机体的内在或外在因素导致。
睡眠习惯不良
特定的行为会使睡眠受损。他们包括
使用咖啡因或拟交感或其他兴奋性药物（特别在睡前，但特别敏感者下午使用亦可导致）
深夜运动或兴奋（例如，激动人心的电视节目或体育赛事）
无规律的作息
通过睡懒觉或小憩来弥补睡眠不足的患者可能会进一步破坏夜间睡眠。
失眠患者应固定起床时间，且不管夜间睡眠如何都应避免白天打瞌睡。
良好的睡眠习惯可改善睡眠。
适应性失眠
急性情绪应激（如失业、住院、家庭死亡）会导致失眠。症状通常在应激缓解后即减轻，失眠通常短暂且为一过性。然而，如果白天出现困倦和疲劳，特别是如果干扰了白天的工作，那么有必要在睡前使用催眠药进行短期治疗。持续性的焦虑则可能需要特殊治疗。
精神生理性失眠
与身体障碍相关的失眠
与精神障碍相关的失眠
多数严重精神疾病可以导致失眠和EDS。约80％的重度抑郁患者诉有此类症状(1)。相反，40% 的慢性失眠患者患有严重精神疾病，最常见的是 情绪障碍。
重度抑郁的患者可有入睡困难或睡眠维持困难。有时双相障碍抑郁期或季节性情绪障碍的患者，睡眠不受影响，但会主诉日间持续的疲倦。
如抑郁同时伴失眠，可以使用镇静作用较强的抗抑郁药（如西酞普兰、帕罗西汀、米氮平等）。这些药物应采用正常剂量而非低剂量，以保证抑郁得到纠正。然而，临床医生应注意，这些药物并非一定起镇静作用，有时甚至可以有激活的属性。此外，药物提供的镇静作用可能比需要更长，引起EDS，且存在其它副反应，如体重增加。也可联用使用抗抑郁药及安眠药。
如抑郁伴EDS，可选择使用含兴奋作用的抗抑郁药，（如安非他酮、文拉法辛或选择性5-羟色胺再摄取抑制剂[SSRIs]如氟西汀、舍曲林等）。
睡眠缺乏综合征 (睡眠剥夺)
睡眠不足综合征患者夜间睡眠不足，无法在清醒时保持警觉。原因通常是各种社会或工作压力。 睡眠不足综合征可能是引起EDS的最常见原因，症状可随睡眠的增加（如周末或度假）而消失。当睡眠长时间被剥夺后，需要数周至数月的延长睡眠才能恢复白天警觉性。
药物相关性睡眠障碍
长期使用中枢神经兴奋剂可引起失眠与Ehlers-Danlos综合征(EDS)（如苯丙胺、咖啡因）、安眠药（苯二氮䓬类）、其他镇静药、抗代谢剂、抗痫药（如苯妥英）、甲基多巴、普萘洛尔、酒精以及甲状腺激素替代物（见表一些干扰睡眠的药物和物质）。通常处方类安眠药会导致易激惹、情感淡漠、警觉性降低。许多精神活性药物可引起睡眠中躯体的异常活动。
失眠也可在以下药物戒断以后出现：中枢抑制剂（如巴比妥类、阿片类、镇静药）、三环类抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂或违禁药物（如可卡因、海洛因、大麻、苯环己哌啶）。突然停用安眠药或镇静类药物可导致紧张、震颤和或癫痫发作。
参考文献
1.Geoffroy PA, Hoertel N, Etain B, et al: Insomnia and hypersomnia in major depressive episode: Prevalence, sociodemographic characteristics and psychiatric comorbidity in a population-based study.J Affective Dis 226:132-141.doi.org/10.1016/j.jad.2017.09.032