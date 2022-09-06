心肌收缩力（收缩强度和速度）、心室功能和心肌耗氧需求量取决于以下因素

前负荷

后负荷

可利用的底物减少（如氧、脂肪酸、葡萄糖）

心率和心律

存活心肌的量

心排血量（cardiac output，CO）等于心每搏量乘以心率；它也受静脉回心血量，周围血管张力和神经介质因素的调节。

前负荷是收缩前（收缩期）心脏成放松阶段末期（舒张期）的负荷状态。前负荷代表了舒张末期心肌纤维舒张的程度和舒张末期的容积，它受左室舒张末压力和心肌壁的组成的影响。一般来说，左室舒张末压力，尤其是高于正常时，是衡量前负荷的合理指标。左室扩张，肥厚，心肌延展力（顺应性）的变化都会改变前负荷。

后负荷是心肌收缩开始时抵抗心肌纤维收缩的阻力。 它取决于主动脉瓣开放时左心室的充盈压力、室腔半径和室壁厚度。 临床上，相当于主动脉瓣开放时或其后瞬间，全身收缩压与收缩期室壁应力峰值相关，并接近后负荷。

Frank-Starling定律描述了前负荷和心脏做功的关系。它指出，正常情况下，收缩期的收缩功（以心搏出量或CO为代表）与正常生理范围内的前负荷成正比（见图Frank-Starling定律）。 临床上心肌收缩力很难测量（因为它需要心导管插入和压力容积分析），但是射血分数（EF）可以较合理地反映心肌收缩力，EF是每一次心脏收缩时舒张末期心排出容量的百分比（心搏量/舒张末期容量）。 EF通常可以通过无创方法如超声心动图、核成像或MRI来充分评估。

这 力频率关系 是指在一定频率范围内重复刺激肌肉导致收缩力增加的现象。正常心率下的正常心肌表现出正的力-频率关系，因此更快的心率会导致更强的收缩（以及相应的更大的底物需求）。在某些类型的心力衰竭期间，力-频关系可能会变为负值，因此当心率增加到一定速率以上时，心肌收缩力会降低。

心脏储备力是心脏对情绪和体力应激超过静息水平时增加做功的能力；在最大体力运动时机体对O2的消耗将从250mL/min增加到≥1500mL/min。发病机制包括

增加心率

增加收缩压和舒张压

增加每搏输出量

增加组织对氧气的提取（动脉血和混合静脉或肺动脉血中氧含量的差异）

在训练有素的成年人，进行最大运动时，心率可以从休息时的每分钟55～70次增加到每分钟180次，心排血量可以从6L/min增加到≥25L/min。静息时，动脉血含氧量约为 18 mL/dL，混合静脉或肺动脉血含氧量约为 14 mL/dL。 因此氧摄取量约4mL/dL。当需求增加时，氧气提取量可能会增加到 12 至 14 mL/dL。这些机制有助于代偿心衰时组织血供的减少。