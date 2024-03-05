残肢疼痛的原因包括

术后疼痛

皮肤感染

深部组织感染（如骨髓炎、血管移植物感染）

有或无压力点 皮肤破裂

神经瘤

神经病变

骨刺

肢体缺血

幻肢痛

复合性的局部疼痛综合征

术后手术切口疼痛通常会随着组织愈合而消退，通常需要3到6个月。超过该时间段持续的疼痛有多种原因，包括感染，伤口裂开，动脉供血不足，血肿，骨头离断端的肌肉垫不足以及不合适的预备假体。

在截肢者中神经性疼痛很常见，通常被描述为射击或烧灼性疼痛，通常在截肢后7天内发生。它可以自行消失，但通常是慢性的。它可以是无情的，严重的或间歇性的。这通常是由于截肢过程中神经损伤或神经切断的结果。

痛苦神经瘤可发生在任何切断的神经（来自手术或创伤），可能导致局部或扩大的疼痛区域，这种疼痛可由局部麻醉剂注射缓解（作为诊断策略）。

患者的其他肢体、关节、背部和颈部也会出现疼痛，这是因为患者需要通过身体的代偿运动来弥补截肢部位失去的功能。

幻肢痛 大多数患者有时会出现幻痛。幻痛其实不是真实存在的疼痛，而是截去肢体的疼痛。该机制可能涉及外围和中心因素。发作和持续时间通常在截肢后几天内，但可能会延迟数月至数年。用于描述幻肢痛的术语包括针刺痛，射击痛，尖刺痛，悸动痛，灼痛，隐痛，掐痛，钳夹痛和钳状挤压痛。 截肢后不久，幻痛通常会更加严重，而后随着时间的推移而减少。术后脱敏疗法提供，并建议初始负重的假体期间，以减轻疼痛。对于许多患者而言，没有配戴假肢的时候， 比如夜晚，幻痛更加常见。如果手术中同时采用脊髓麻醉和全身麻醉，疼痛的风险会降低。 可以尝试其他非药物疗法来缓解疼痛，包括经皮神经电刺激（TENS）、针灸和脊髓刺激。

幻肢的感觉 大多数患者会出现幻肢感觉，即感觉被截肢的部位仍然存在。切勿将幻肢感误认为 幻肢痛。下肢截肢患者夜间上厕所时的幻肢感可能是一个特殊的问题。他们认为自己的肢体仍在那儿，并走了一步，以致跌倒或伤害其残肢。