脑瘫是指一组以自主运动或姿势受损为特征的非进行性疾病，由产前发育畸形或围产期或产后中枢神经系统损伤引起。脑瘫在 2 岁之前出现。诊断是基于临床的。治疗有物理治疗和作业疗法、使用矫形支具、药物治疗/肉毒杆菌毒素注射、矫形手术、鞘内巴氯芬或某些病例行脊髓神经后根切断术。

脑性瘫痪（CP）是一组综合征，引起非进行性瘫痪、共济失调或不随意运动。既不是一种特定的疾病，也不是单一的综合征。

CP 发生于 2 至 3/1000 的活产中。患病率最高的是妊娠28周以下的早产儿，为111.8/1000活产（1)。

参考文献 1.Wimalasundera N, Stevenson VL: Cerebral palsy. Pract Neurol 16(3):184–194, 2016.doi: 10.1136/practneurol-2015-001184

脑瘫的病因学 脑性瘫痪的原因为多因素，确切病因有时难以断定。早产、宫内异常、新生儿脑病、核黄疸通常导致疾病的发生。 围产期因素（例如，围产期窒息、脑卒中和中枢神经系统感染）所致的脑瘫占15%～20%。 脑性瘫痪的例子是 早产后痉挛性瘫

围产期窒息后四肢瘫痪痉挛

围产期窒息或核黄疸后手足徐动型和肌张力障碍 儿童早期（2岁之前）的CNS创伤或严重的全身性疾病（如卒中、脑膜炎、脓毒血症、脱水）也可能导致CP。

脑瘫的诊断 脑部MRI

有时行检查以除外代谢性疾病或神经疾病。 如果怀疑脑性瘫痪，明确其潜在疾患是很重要的。病史可能提示病因。行脑部MRI检查，多数病例可以发现异常。 脑性瘫痪在婴儿早期很少能确诊，到2岁时才表现出特定综合征的特征。 对已知有下列高危因素的儿童应密切随访：窒息、脑卒中、早产儿头颅超声显示脑室周围异常、黄疸、脑膜炎、新生儿期有惊厥、肌张力增高、肌张力低下和反射抑制。

脑瘫的治疗 物理治疗及职业治疗

吊带，制动疗法，药物或手术治疗痉挛

肉毒杆菌毒素注射

鞘内注射巴氯芬

辅助设备 理疗和职业疗法可以伸展肢体，强化和促进好的运动方式，常作为首选治疗并持续用药。可加入支撑，制动疗法和药物治疗。 肉毒杆菌毒素肌内注射可以减少对关节不均衡的牵拉，防止固定挛缩。 巴氯芬，苯二氮类（如地西泮），替扎尼定，丹曲林有时可能会减少痉挛。通过皮下泵和导管行鞘内注射巴氯芬是治疗严重痉挛的最有效方法。 骨科手术（如肌肉，肌腱松解或移位）可能有助于减少限制关节运动或错位。如果痉挛主要影响腿，如果认知能力是好的，可以由神经外科医生施行选择性背根神经切断术，这对一些孩子可能是有帮助的。 当智力限制不严重时，儿童可以参加主流课程，参加适应的锻炼计划甚至参与竞争。可能需要语音训练或其他形式的便利沟通以增强交流。 一些严重受影响的儿童可以从日常生活活动（例如洗衣，敷料，喂养）的培训中受益，这增加了他们的独立性和自尊心，并大大减少了家庭成员或其他照顾者的负担。辅助设备可能增加移动性和沟通，帮助维持关节活动范围，并对日常活动提供帮助。有些孩子需要不同程度的终身的监督和帮助。 因为他们成为成年人，并且有更少的支持来帮助特殊需要，许多儿童设施正在为患者建立过渡方案。 和所有慢性残疾儿童一样，患儿的父母也需要帮助和指导，让他们理解儿童的状况和潜能，并减轻他们自己的不良感受（愧疚、愤怒、否定自我、悲伤） (见 对家庭的影响)。只要父母持之以恒，给予切合实际的照料，加上公共和私人机构（例如各种社会保健机构、职业的康复组织、非专业性的健康组织如脑性瘫痪联合协会）的帮助，患儿就有可能达到他们最大的潜能。

脑瘫的预后 多数患儿存活至成年。吸吮和吞咽严重受限的患儿，有时需要通过胃造瘘管营养，降低预期寿命。 目标是儿童在其运动和相关的缺陷的限制内将其独立性发展到最大。通过适当的管理，许多儿童，特别是那些痉挛性截瘫或偏瘫的儿童，可以拥有近乎正常的生活。