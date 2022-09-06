浏览专业版
如果服用太多铁补充剂、接受大量输血、或患有不能有效形成红细胞的疾病而导致铁积聚在体内，则会出现继发性铁超负荷。
患者通常感觉虚弱和疲劳。
诊断依据是通过血液检查测得的铁水平。
治疗方法通常是使用能与体内铁结合并将其排出体外的药物（螯合作用）。
本病引起重度并发症的可能性低于血色病（可引起铁超负荷的一种遗传性疾病）。（也可参见铁超负荷概述。） 然而，有些患者会发生累及心脏、肝脏和内分泌器官的并发症。
继发性铁超负荷的病因
继发性铁超负荷常见于患有红细胞生成受损疾病的患者中，例如
引起红细胞异常分解的疾病（出生时就存在的溶血性贫血，例如遗传性球形红细胞增多症或丙酮酸激酶缺乏症——参见表进一步了解部分贫血病因）
未成形红细胞引起的疾病（骨髓增生异常）
在这类疾病中，身体有时会增加铁的吸收量。然而，因为难于生成新的红细胞，身体有时不能利用所有的铁。在这种情况下，会出现铁超负荷。
当人们摄入过多的铁时，铁也会积聚在体内
铁剂治疗用药过量或时间过长
反复输血
男性和绝经后女性通常无需服用铁补充剂。如果他们服用铁补充剂，则可能会导致体内铁过量，但这通常不足以引起危险。
继发性铁超负荷的症状
继发性铁超负荷的诊断
血液化验
继发性铁超负荷通过血液检查测定以下物质在血液中的含量进行诊断：
铁
铁蛋白，储存铁的一种蛋白质
转铁蛋白，当铁不在红细胞内时，该蛋白可在血液中运载铁
继发性铁超负荷的治疗
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
铁疾病研究所：提供有关致铁失衡疾病的信息，包括这些疾病的检测以及带病生活建议