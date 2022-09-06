继发性铁超负荷常见于患有红细胞生成受损疾病的患者中，例如

血红蛋白结构或功能的遗传性疾病（例如，镰状细胞病、地中海贫血或铁粒幼细胞贫血）

引起红细胞异常分解的疾病（出生时就存在的溶血性贫血，例如遗传性球形红细胞增多症或丙酮酸激酶缺乏症——参见表进一步了解部分贫血病因）

未成形红细胞引起的疾病（骨髓增生异常）

在这类疾病中，身体有时会增加铁的吸收量。然而，因为难于生成新的红细胞，身体有时不能利用所有的铁。在这种情况下，会出现铁超负荷。

当人们摄入过多的铁时，铁也会积聚在体内

铁剂治疗用药过量或时间过长

反复输血

男性和绝经后女性通常无需服用铁补充剂。如果他们服用铁补充剂，则可能会导致体内铁过量，但这通常不足以引起危险。