继发性血小板增多症是指由于另一种疾病导致血流中的血小板过多，罕见情况下可造成血栓过度形成或出血。

血小板（凝血细胞）是血液中帮助身体凝血的细胞样颗粒。正常情况下，血小板由骨髓中的巨核细胞生成。发生血小板增多症时，身体会生成过多的血小板。血小板增多症可为

基础疾病引起的血小板增多症称为继发性血小板增多症（或反应性血小板增多），不属于骨髓增生性肿瘤。

继发性血小板增多症的病因包括

出血

切除脾脏

其他外科手术

创伤

感染

类风湿关节炎、炎症性肠病及其他炎症性疾病

某些癌症

红细胞过早被破坏（溶血）

铁缺乏

结节病

与原发性血小板增多症患者不同，继发性血小板增多症患者通常没有与血小板数目高相关的症状。而通常以基础疾病引起的症状为主。

虽然认为血小板数目增加可能会引起血栓过度形成，但继发性血小板增多症患者出现这种状况则较为罕见，除非患者同时患有重度动脉疾病。虽然有些原发性血小板增多症患者的出血风险增大，但继发性血小板增多症不存在这一隐忧。

如果高血小板计数的患者有导致血小板计数升高的明确基础疾病，则可诊断为继发性血小板增多症，与原发性血小板增多症有效区分。

为查找可能的病因，医生会进行血液检查，有时包括基因检测，偶尔进行骨髓活检。可能需要进行其他检查（如放射学检查）以确定血小板计数升高的病因。

针对血小板计数升高的病因实施治疗。如果治疗成功，血小板计数恢复正常。