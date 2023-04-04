中性粒细胞计数的下限通常约为每微升血液 1500 个细胞（1.5 × 109 个细胞/升）。如果计数低于下限，感染风险增大。中性粒细胞减少症的严重程度分为：

轻度：1000 至 1500/微升（1 至 1.5 × 10 9 /升）

中度：500 至 1000/微升（0.5 至 1 × 10 9 /升）

重度：低于 500/微升 (0.5 × 109/升）

当中性粒细胞计数低于 500/μL（重度中性粒细胞减少症），感染风险大幅增加。患者甚至会因口腔和肠道内的正常无害的活细菌而发生感染。