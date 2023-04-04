淋巴细胞减少症是指血液中淋巴细胞（一类白细胞）的数目异常降低。
许多疾病可以导致血液中淋巴细胞数目下降，其中病毒感染（包括 HIV 感染）和营养不良最为常见。
患者可以没有症状，或仅有发烧和其他感染症状。
淋巴细胞减少症的诊断依赖血液检查，但有时可能需要骨髓或淋巴结检查来确定病因。
医生针对淋巴细胞减少症的病因实施治疗。
有些患者需要应用丙种球蛋白，有些患者获益于干细胞移植。
淋巴细胞是一类在免疫系统中起到若干作用的白细胞，包括防御细菌、病毒、真菌和寄生虫。淋巴细胞通常占血流中所有白细胞的 20%～40%。成人的淋巴细胞计数通常高于每微升血液 1500 个细胞（1.5 × 109 个细胞/升），而儿童的淋巴细胞计数则高于每微升血液 3000 个细胞（3 × 109 个细胞/升）。淋巴细胞数目减少可能不会导致白细胞总数明显下降。
淋巴细胞的类型
淋巴细胞有三种类型：
B 淋巴细胞（B 细胞）
T 淋巴细胞（T 细胞）
自然杀伤细胞（NK 细胞）
这三类淋巴细胞都在免疫系统中发挥重要功能。B 淋巴细胞过少可以导致生成抗体的浆细胞数目下降。抗体生成减少可导致细菌感染增加。
T 淋巴细胞或自然杀伤细胞过少可以造成某些感染难以控制，特别是病毒、真菌和寄生虫感染。重度淋巴细胞缺乏可以导致感染难以控制，甚至致命。
淋巴细胞减少症的病因
各种疾病和不良状况，包括人类免疫缺陷病毒（HIV，即艾滋病致病病毒）、流感病毒、SARS-CoV-2（导致 COVID-19 的病毒）等病毒引起的感染，均可导致血液中淋巴细胞数目减少。淋巴细胞减少症可为：
急性：在特定条件下短暂发生，然后通常消退
慢性：由于长期病症而发生较长时期
你知道吗……
急性淋巴细胞减少症的病因
慢性淋巴细胞减少症的病因
淋巴细胞减少症的症状
轻度淋巴细胞减少症可无症状。有时，导致淋巴细胞减少症的疾病可能会有一些症状。例如，人们可能出现
淋巴结肿大和脾脏肿大，提示癌症或 HIV 感染
咳嗽、流鼻涕和发烧，提示呼吸道病毒感染
小扁桃体或淋巴结，提示遗传性免疫系统疾病
关节肿胀疼痛和皮疹，提示类风湿关节炎或系统性红斑狼疮
淋巴细胞急剧减少导致细菌、病毒、真菌和寄生虫重复感染并出现感染相关症状，感染症状根据感染部位和特定微生物而有很大变化。
淋巴细胞减少症的诊断
全血细胞计数
轻度淋巴细胞减少症通常因为其他原因检查全血细胞计数时偶然发现。如果患者出现复发性或重度感染，或者由通常不会引起感染的微生物导致感染，则也会检查全血细胞计数。此项检查可显示重度淋巴细胞减少症，从而可以解释患者为何出现复发性或罕见感染。
当淋巴细胞数目急剧下降时，医生通常会血液检查，以确定是否存在人类免疫缺陷病毒 (HIV) 或其他感染，有时还需要采集骨髓样本在显微镜下检查（骨髓检查）。
也可以测定血液中各类淋巴细胞（T 细胞、B 细胞和自然杀伤细胞）的数目。某些类型的淋巴细胞数目减少可能有助于医生诊断一些疾病，例如艾滋病或某些遗传性免疫缺陷疾病。
淋巴细胞减少症的治疗
病因治疗
淋巴细胞减少症的治疗主要取决于其病因。药物导致的淋巴细胞减少症通常在停药后几天内开始消退。如果淋巴细胞减少症由 HIV 感染造成，那么使用至少三种不同类型的抗病毒药物联合治疗可以增加 T 细胞的数目，并延长生存期。
B 细胞过少（导致抗体生成量不足）的患者可使用丙种球蛋白（富含抗体的物质）以帮助预防感染。
遗传性免疫缺陷疾病的患者可能会获益于干细胞移植。
如果发生感染，需专门针对病原体采用合适的抗生素、抗真菌药、抗病毒药或抗寄生虫药。