全血细胞计数

轻度淋巴细胞减少症通常因为其他原因检查全血细胞计数时偶然发现。如果患者出现复发性或重度感染，或者由通常不会引起感染的微生物导致感染，则也会检查全血细胞计数。此项检查可显示重度淋巴细胞减少症，从而可以解释患者为何出现复发性或罕见感染。

当淋巴细胞数目急剧下降时，医生通常会血液检查，以确定是否存在人类免疫缺陷病毒 (HIV) 或其他感染，有时还需要采集骨髓样本在显微镜下检查（骨髓检查）。

也可以测定血液中各类淋巴细胞（T 细胞、B 细胞和自然杀伤细胞）的数目。某些类型的淋巴细胞数目减少可能有助于医生诊断一些疾病，例如艾滋病或某些遗传性免疫缺陷疾病。