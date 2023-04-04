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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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单核细胞疾病

作者：David C. Dale, MD, University of Washington
已审核/已修订 4月 2023
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    单核细胞是一类白细胞，可抵抗某些感染，帮助其他白细胞清除坏死或受损的组织，破坏癌细胞并调节身体对异物的免疫力。

    单核细胞在骨髓中产生，然后进入血液，在循环白细胞中的占比约为 1% 至 10%（每微升血液 200 至 600 个单核细胞 [0.2 至 0.6 × 109 个细胞/升]）。进入血液几小时后，单核细胞移入组织内（如脾、肝、肺和骨髓组织），并在此成熟为巨噬细胞。

    巨噬细胞是免疫系统的主要清道夫细胞。某些基因异常可影响单核细胞和巨噬细胞的功能，造成脂肪（脂质）碎片在细胞内堆积。由此引起的疾病是脂质贮积病（如戈谢病尼曼-匹克氏病）。

    单核细胞计数偏低或偏高通常都不会引起症状。但是，导致单核细胞数目变化的疾病可能会有症状。

    当某人有感染或自身免疫疾病的体征或症状时，可通过血液检查（全血细胞计数）进行诊断。有时，该病在常规体格检查期间或者为评估其他疾病而检查全血细胞计数时被偶然发现。

    单核细胞疾病的治疗取决于其病因。

    单核细胞数目增加

    血液中单核细胞数目增加（单核细胞增多症）可见于慢性感染、自身免疫疾病、血液疾病和某些癌症。作为身体对感染、结节病朗格汉斯细胞组织细胞增生症作出的应答，除血液外的身体其他部分（如肺、皮肤和其他器官）会出现巨噬细胞数目增加。

    单核细胞数目低

    血液中单核细胞数目低（单核细胞减少症）可归因于引起白细胞总数下降的任何因素（也可参见中性粒细胞减少症淋巴细胞减少症），例如血流感染、化疗或骨髓疾病。

    MonoMAC 综合征

    这种影响骨髓的罕见遗传性疾病（也称为 GATA2 缺乏症），可导致单核细胞计数非常低，并且也会降低某些类型淋巴细胞的数目。该病可增加感染某些微生物的风险，包括与结核病相关的称为鸟型分支杆菌复合体 (MAC) 的一组细菌、人乳头瘤病毒 (HPV) 和某些真菌。患者也面临发生某些类型的白血病的风险。

    具体症状根据引起感染的特定微生物而有所不同，但经常累及肺或皮肤。

    诊断依据是血液检查显示无单核细胞以及基因检测结果。

    抗生素可用来治疗感染，干细胞移植可能会治愈本病。未接种过疫苗的患者应接受 HPV 疫苗接种

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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