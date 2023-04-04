单核细胞是一类白细胞，可抵抗某些感染，帮助其他白细胞清除坏死或受损的组织，破坏癌细胞并调节身体对异物的免疫力。

单核细胞在骨髓中产生，然后进入血液，在循环白细胞中的占比约为 1% 至 10%（每微升血液 200 至 600 个单核细胞 [0.2 至 0.6 × 109 个细胞/升]）。进入血液几小时后，单核细胞移入组织内（如脾、肝、肺和骨髓组织），并在此成熟为巨噬细胞。

巨噬细胞是免疫系统的主要清道夫细胞。某些基因异常可影响单核细胞和巨噬细胞的功能，造成脂肪（脂质）碎片在细胞内堆积。由此引起的疾病是脂质贮积病（如戈谢病和尼曼-匹克氏病）。

单核细胞计数偏低或偏高通常都不会引起症状。但是，导致单核细胞数目变化的疾病可能会有症状。

当某人有感染或自身免疫疾病的体征或症状时，可通过血液检查（全血细胞计数）进行诊断。有时，该病在常规体格检查期间或者为评估其他疾病而检查全血细胞计数时被偶然发现。

单核细胞疾病的治疗取决于其病因。

单核细胞数目增加 血液中单核细胞数目增加（单核细胞增多症）可见于慢性感染、自身免疫疾病、血液疾病和某些癌症。作为身体对感染、结节病和朗格汉斯细胞组织细胞增生症作出的应答，除血液外的身体其他部分（如肺、皮肤和其他器官）会出现巨噬细胞数目增加。