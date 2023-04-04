高嗜酸性粒细胞综合征是一种不常见的疾病，嗜酸性粒细胞数目在无明确原因的情况下增至 1500 个细胞/微升以上（1.5 × 109 个细胞/升以上），并持续超过 6 个月。有些人存在某种罕见的染色体疾病。

高嗜酸性粒细胞综合征可以在任何年龄发病，但更常见于 50 岁以上的男性。嗜酸性粒细胞数目增多可以损害心脏、肺、肝脏、皮肤和神经系统。例如，在发生 Löffler 心内膜炎时，心脏会发炎，导致血栓形成、心力衰竭、心脏病发作或心脏瓣膜功能障碍。

症状可包括体重下降、发烧、盗汗、疲劳、咳嗽、胸痛、肿胀、胃痛、皮疹、疼痛、虚弱、意识模糊和昏迷。该综合征的其他症状取决于受损的器官。

如果对存在这些症状的患者反复进行血液检查均提示嗜酸性粒细胞数目持续增加，则要怀疑该综合征。如果医生确定嗜酸性粒细胞增多症不是由寄生虫感染、过敏反应或其他可诊断的疾病所致并且活检显示器官内有嗜酸性粒细胞，则可以确诊。

如果不治疗，本综合征的患者一般有 80% 以上在两年内死亡，如果治疗，80% 以上能够生存。心脏损害是死亡的主要原因。部分患者不需要治疗，只需密切观察 3 至 6 个月即可，但大多数患者需要接受泼尼松、羟基脲或化疗药物治疗。

有些高嗜酸性粒细胞综合征患者的某个细胞生长调控基因存在获得性异常。抗癌药物伊马替尼对这类嗜酸性粒细胞增多症有效。

如果使用这些药物治疗不成功，可以使用各种其他药物，或者联合应用一种将嗜酸性粒细胞从血液中去除的操作（白细胞分离术）。