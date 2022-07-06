非癌性骨肿瘤是良性的，这意味着它们不是癌症，通常从不扩散或很少扩散到身体的其他区域。但是，它们可能会引起问题，因为它们可能会削弱骨骼，干扰关节运动或破坏附近的健康组织。
非癌性（良性）骨肿瘤可能是无痛，但往往引起骨痛。疼痛可能很严重。疼痛也可发生在休息时、夜间或呈进行性加重。
（另请参阅骨肿瘤概述。）
软骨母细胞瘤
软骨母细胞瘤是一种发生于骨端的罕见肿瘤。一般发病年龄为 10-20 岁。这种肿瘤可能引起疼痛。
为了诊断软骨母细胞瘤，医生可以拍摄 X 光片，也可以进行其他影像学检查，例如磁共振成像（MRI）。医生还会取出组织样本，以便在显微镜下检查（活检）。
图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。
如果不加以治疗，这些肿瘤可能会继续生长并破坏骨骼和关节。因此，治疗包括外科手术切除和使用骨移植物（将骨组织从一块骨移植到另一块骨）以填补缺损。移植骨可取自患者自身的髂骨（自体骨），或者经过处理的他人的骨头（异体骨），或者合成骨替代品。这些肿瘤在手术后偶尔会复发。
软骨肌瘤样纤维瘤
内生软骨瘤
内生软骨瘤可在任何年龄发病，但多见于10-40岁患者。此类肿瘤生于长骨的中央部分（髓腔）。
这些肿瘤通常不会出现症状，但有可能会变大并引起疼痛。
骨肿瘤常因其他疾病行 X 光检查时被发现，可根据 X 光表现进行诊断。
如果肿瘤通过 X 光检查不能明确性质，或者肿瘤导致疼痛，则应切取部分组织样本在显微镜下进行检查（活检），以确定内生软骨瘤的诊断并排除癌性肿瘤的可能性。
如果内生软骨瘤未引起疼痛，且重复 X 光检查未显示增大，则无需切除或治疗。
内生软骨瘤可能会变成癌性（恶性）骨肿瘤，称为软骨肉瘤。这种变化在单一的软骨瘤患者中少见，但在有多个软骨瘤（称为软骨瘤病）的患者中，癌性肿瘤的改变更为常见。
图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。
可以通过随访 X 光检查结果来监测肿瘤大小的任何变化，并确保肿瘤没有变成软骨肉瘤。
纤维性发育异常
良性巨细胞瘤
良性（非癌性）巨细胞瘤（GCT）通常发生在20多岁和30多岁的人群中。此类肿瘤最常见于四肢长骨骨端，并可侵入邻近组织。可能会导致疼痛。
为了诊断良性巨细胞瘤，医生首先要进行 X 光检查。由于罕见情况下，这些肿瘤会扩散（转移）到肺部，医生可能会做胸部计算机断层扫描（CT）检查。医生还进行活检以确认肿瘤是良性的。
良性巨细胞瘤的治疗取决于肿瘤的大小。可以通过手术切除肿瘤，并用骨移植物、人造骨移植物或骨水泥（甲基丙烯酸甲酯）填充空腔，以保留骨骼的结构。偶尔，特别大的肿瘤需行手术切除病变累及的骨段，并重建关节。最常见的治疗方法是一种称为根治性刮除术的外科手术，其中用勺形器械将肿瘤积极刮除，并使用高速骨钻进一步清理空腔。然后，医生可以用化学酚处理空腔，或用液氮冷冻空腔，并用合成骨水泥填充空腔。这些治疗有助于降低肿瘤复发的风险。此治疗后，约 10% 的肿瘤会复发。巨细胞瘤极少恶变。如果不能通过手术完全切除肿瘤，可使用单克隆抗体狄诺塞麦进行治疗。手术前常使用狄诺塞麦来硬化巨细胞瘤周围的外壳，以便进行更具侵入性的刮除术。
非骨化性纤维瘤（纤维性皮质缺损，纤维黄色瘤）
非骨化性纤维瘤是一种发育异常疾病，是骨组织被纤维组织替代，一部分骨骼未能正常硬化。非常小的非骨化性纤维瘤称为纤维皮质缺损。非骨化性纤维瘤在儿童中很常见。此类肿瘤常发生于下肢骨骼的末端附近。
大多数非骨化性纤维瘤最终会变硬，有时硬度甚至超过正常骨。小的非骨化性纤维瘤不会引起症状。然而，一些小纤维瘤变大并可能引起疼痛并增加破裂（骨折）的风险。
非骨化性纤维瘤最常见于因其他原因进行 X 光检查时。
图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。
小的非骨化性纤维瘤不需治疗。然而，导致疼痛或已经长大的纤维瘤要手术切除并用骨移植物填充缺陷。
成骨细胞瘤
骨软骨瘤
骨软骨瘤（软骨组织外生）是最常见的良性骨肿瘤，发病年龄通常为10-20岁。此类肿瘤生长于骨骼表面，表现为硬质的膨出肿块。骨肿瘤可表现为单发或多发。多发性骨软骨瘤具有家族遗传性。
10% 的有不止一处骨软骨瘤的患者（称为多发性骨软骨瘤）在一生当中至少会有一处肿瘤发生癌变（恶性），称为软骨肉瘤（可能来源于已有的骨软骨瘤）。多发性骨软骨病患者应进行定期检查。但是，单发性骨软骨瘤患者一般不会发展为软骨肉瘤。因此，除非有症状，通常不需要去除单发骨软骨瘤。
医生会进行 X 光检查以查看骨骼表面的生长情况。大多数骨软骨瘤是通过 X 光诊断的。也可行其他影像检查例如磁共振成像 （MRI）或偶尔需要计算机断层扫描（CT），特别是 X 光检查不清楚时。
图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。
如果骨软骨瘤变大或引起新的症状，可手术切除。例如，如果肿瘤干扰骨骼生长，引起疼痛，或者压迫附近的神经、肌肉、血管或周围结构，则应该将其切除。
骨样骨瘤
骨样骨瘤是一种通常发生于 10-35 岁患者的小型肿瘤。骨样骨瘤可见于任何骨组织，但下肢长骨（大腿和小腿骨）最常见。
此类肿瘤常常引起疼痛症状，特点是夜间加重，服用小剂量的阿司匹林或其他非甾体类抗炎药（NSAID）可缓解。有时，肿瘤周围的肌肉会废用（萎缩），因为疼痛会导致人们保持不活动状态。但该症状可在肿瘤切除术后获得相应改善。如果该肿瘤位于骨干骺端（儿童骨骼发育生长的部位），可过度刺激骨生长。这种过度刺激会导致肢体不对称发育。
为了诊断类骨质瘤，医生会进行 X 光检查。使用放射性示踪剂的骨扫描可帮助确定肿瘤的确切位置。有时肿瘤难以定位，因此可能还需要进行其他检查，比如计算机断层扫描（CT）或磁共振成像（MRI）。若影像学检查结果不明确，医生可取一小块组织样本进行显微镜下观察（活检）。治疗肿瘤时有时可以进行活检。
为了永久性治愈此类肿瘤，医生可借助计算机断层扫描导航经皮将一导针样的探针刺入肿瘤组织中。然后施加射频脉冲加热探针，以破坏肿瘤。该治疗方法是在患者全麻、脊髓麻醉或神经根阻滞等麻醉方式下进行的。预后效果好，且疼痛症状可消除。手术切除骨肿瘤则是另一种可永久性消除疼痛的方法。部分患者还会选择长期口服止痛药物而非手术。疼痛症状未经治疗也可能最终消除。