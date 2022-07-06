非癌性骨肿瘤是良性的，这意味着它们不是癌症，通常从不扩散或很少扩散到身体的其他区域。但是，它们可能会引起问题，因为它们可能会削弱骨骼，干扰关节运动或破坏附近的健康组织。

非癌性（良性）骨肿瘤可能是无痛，但往往引起骨痛。疼痛可能很严重。疼痛也可发生在休息时、夜间或呈进行性加重。

（另请参阅骨肿瘤概述。）

软骨母细胞瘤 软骨母细胞瘤是一种发生于骨端的罕见肿瘤。一般发病年龄为 10-20 岁。这种肿瘤可能引起疼痛。 为了诊断软骨母细胞瘤，医生可以拍摄 X 光片，也可以进行其他影像学检查，例如磁共振成像（MRI）。医生还会取出组织样本，以便在显微镜下检查（活检）。 软骨母细胞瘤 图片 图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。 如果不加以治疗，这些肿瘤可能会继续生长并破坏骨骼和关节。因此，治疗包括外科手术切除和使用骨移植物（将骨组织从一块骨移植到另一块骨）以填补缺损。移植骨可取自患者自身的髂骨（自体骨），或者经过处理的他人的骨头（异体骨），或者合成骨替代品。这些肿瘤在手术后偶尔会复发。

软骨肌瘤样纤维瘤 软骨肌瘤样纤维瘤是一种非常罕见的骨肿瘤，常发病于 30 岁以下年轻患者。它们通常位于四肢骨（四肢）骨端附近的一侧。疼痛是它的常见症状。 为了诊断软骨肌瘤样纤维瘤，医生要做 X 光检查和 MRI。为了确认诊断，医生还要进行活检。 软骨肌瘤样纤维瘤 图片 图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。 软骨肌瘤样纤维瘤的治疗包括手术切除，通常可以治愈。但是，此类肿瘤偶有复发。

内生软骨瘤 内生软骨瘤可在任何年龄发病，但多见于10-40岁患者。此类肿瘤生于长骨的中央部分（髓腔）。 这些肿瘤通常不会出现症状，但有可能会变大并引起疼痛。 骨肿瘤常因其他疾病行 X 光检查时被发现，可根据 X 光表现进行诊断。 如果肿瘤通过 X 光检查不能明确性质，或者肿瘤导致疼痛，则应切取部分组织样本在显微镜下进行检查（活检），以确定内生软骨瘤的诊断并排除癌性肿瘤的可能性。 如果内生软骨瘤未引起疼痛，且重复 X 光检查未显示增大，则无需切除或治疗。 内生软骨瘤可能会变成癌性（恶性）骨肿瘤，称为软骨肉瘤。这种变化在单一的软骨瘤患者中少见，但在有多个软骨瘤（称为软骨瘤病）的患者中，癌性肿瘤的改变更为常见。 内生软骨瘤 图片 图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。 可以通过随访 X 光检查结果来监测肿瘤大小的任何变化，并确保肿瘤没有变成软骨肉瘤。

纤维性发育异常 纤维性发育异常是指儿童时期骨骼的异常发育。该疾病可累及一处或多处骨骼。骨盆或髋部的骨骼常常出现病变。 患儿可能伴有胎记和青春期提前的体征, 这提示一种名为 Albright 综合征（或 McCune-Albright 综合征）的疾病。这种骨骼异常发育一般会在青春期停止。这种疾病很少发生癌变（恶性）。 往往因其他原因行 X 光检查从而发现这种疾病。如果 X 光检查结果不清楚，医生会做活检。 静脉注射双膦酸盐或注射单克隆抗体狄诺塞麦可能有助于缓解疼痛。畸形、石膏固定未能治愈的骨折或其他疗法不能缓解的疼痛等，都可以用手术纠正。

非骨化性纤维瘤（纤维性皮质缺损，纤维黄色瘤） 非骨化性纤维瘤是一种发育异常疾病，是骨组织被纤维组织替代，一部分骨骼未能正常硬化。非常小的非骨化性纤维瘤称为纤维皮质缺损。非骨化性纤维瘤在儿童中很常见。此类肿瘤常发生于下肢骨骼的末端附近。 大多数非骨化性纤维瘤最终会变硬，有时硬度甚至超过正常骨。小的非骨化性纤维瘤不会引起症状。然而，一些小纤维瘤变大并可能引起疼痛并增加破裂（骨折）的风险。 非骨化性纤维瘤最常见于因其他原因进行 X 光检查时。 非骨化性纤维瘤 图片 图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。 小的非骨化性纤维瘤不需治疗。然而，导致疼痛或已经长大的纤维瘤要手术切除并用骨移植物填充缺陷。

骨软骨瘤 骨软骨瘤（软骨组织外生）是最常见的良性骨肿瘤，发病年龄通常为10-20岁。此类肿瘤生长于骨骼表面，表现为硬质的膨出肿块。骨肿瘤可表现为单发或多发。多发性骨软骨瘤具有家族遗传性。 10% 的有不止一处骨软骨瘤的患者（称为多发性骨软骨瘤）在一生当中至少会有一处肿瘤发生癌变（恶性），称为软骨肉瘤（可能来源于已有的骨软骨瘤）。多发性骨软骨病患者应进行定期检查。但是，单发性骨软骨瘤患者一般不会发展为软骨肉瘤。因此，除非有症状，通常不需要去除单发骨软骨瘤。 医生会进行 X 光检查以查看骨骼表面的生长情况。大多数骨软骨瘤是通过 X 光诊断的。也可行其他影像检查例如磁共振成像 （MRI）或偶尔需要计算机断层扫描（CT），特别是 X 光检查不清楚时。 膝关节骨软骨瘤 图片 图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。 如果骨软骨瘤变大或引起新的症状，可手术切除。例如，如果肿瘤干扰骨骼生长，引起疼痛，或者压迫附近的神经、肌肉、血管或周围结构，则应该将其切除。