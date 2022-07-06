起源于骨骼的肿瘤被称为原发性骨肿瘤。原发性骨肿瘤可以是非癌性（良性）的或者是癌性（恶性）的。
在诊断癌症后，将它分期。分期是描述癌已发展为何种程度的方法，包括侵袭性程度（根据肿瘤细胞在显微镜下的状态，判断其扩散的可能性）、癌的大小、是否已经扩散至临近组织或扩散至更远的淋巴结或其它器官等标准。
釉质瘤
软骨肉瘤
软骨肉瘤是由恶性软骨细胞构成的肿瘤。此类肿瘤多见于老年人。这些肿瘤通常在骨盆或肩胛骨中发生，但可见于任何骨骼的任何部分，也可以在骨骼周围的组织中生长。多数软骨肉瘤生长缓慢且分化较低，意味着与其他肿瘤相比其向周围组织扩散（转移）的可能性较低。但亦有部分软骨肉瘤为生长迅速或高分化肿瘤，远处转移的可能性较大。
为了诊断软骨肉瘤，医生会进行 X 光检查并进行骨扫描和磁共振成像（MRI）。医生还会取出组织样本，以便在显微镜下检查（活检）。
低分化的软骨肉瘤可通过勺形器械将其从骨骼上削掉（刮除术），并利用液氮、苯酚，骨水泥（甲基丙烯酸甲酯）或氩气杀死嵌入骨骼表面的肿瘤细胞。这些手术治疗几乎可以治愈所有低度肿瘤。
高分化或快速生长的软骨肉瘤是侵袭性肿瘤，比其他一些肿瘤更容易转移。软骨肉瘤必须行手术完整切除，防止肿瘤细胞扩散。如果细胞泄漏，癌症可能复发。
任何级别的软骨肉瘤对化疗或放疗均不敏感。极少需要手臂或腿截肢。
脊索瘤
尤文氏骨肉瘤
尤文氏骨肉瘤是一种多见于男性患者的恶性肿瘤，发病年龄常介于 10-20 岁。大多数肿瘤发生于手臂或腿，但也可发生于任何其他骨骼。最常见的症状是疼痛和肿胀。该肿瘤可增至较大体积，并能累及骨的全长。该肿瘤也可包含大量的软组织。
为诊断尤文氏骨肉瘤，医生会进行 X 光检查。尽管 X 光可以显示一些细节，磁共振成像（MRI）可以帮助确定肿瘤的确切大小。为明确诊断，医生会进行活检。
图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。
尤文氏骨肉瘤的治疗包括手术、化学疗法和放射疗法的各种组合，具体取决于手术是否可行或有效。这些联合治疗可治愈高于 60% 的尤文氏骨肉瘤患者。
骨纤维肉瘤和未分化的多形性肉瘤
骨纤维肉瘤和未分化的多形性肉瘤（以前称为骨恶性纤维组织细胞瘤）与骨肉瘤具有相似的发病年龄、外观、发病部位和症状。此类恶性肿瘤含有可生成恶性纤维组织（结缔组织）而非恶性骨组织的细胞。
治疗方法与生存率与骨肉瘤相似。
骨淋巴瘤
恶性巨细胞瘤
多发性骨髓瘤
多发性骨髓瘤（另请参阅浆细胞疾病：多发性骨髓瘤）有时被认为是血液系统的癌症，但有时被认为是骨肿瘤。骨肿瘤是最常见的原发性癌性（恶性）骨肿瘤，主要发生在老年人中。然而，此类肿瘤其实是一种累及骨髓（骨髓腔内的造血组织）的癌症，并不累及构成骨骼的硬组织。因此，通常认为它是骨髓的癌症，而不是骨骼本身。它比构成骨骼的硬组织的癌症更常见。
癌性骨髓细胞分泌引起骨质丢失的物质。骨质丢失可以广泛分布，但更常见的是骨骼的穿凿样改变。
多发性骨髓瘤可能影响到一处或多处骨骼，所以疼痛症状可能固定于一点，也可能分散在多个部位。如果只有一块骨受单个肿瘤的影响，则该疾病称为浆细胞瘤。如果存在多个肿瘤或骨髓受到广泛影响，则该疾病称为多发性骨髓瘤。
有时会在骨质破坏的区域进行骨活检以进行诊断。如果骨活检结果提示多发性骨髓瘤，或者由于其他原因怀疑有多发性骨髓瘤，则可通过取出并检查骨髓细胞来确诊。也进行血液检查。此外，医生对整个身体进行 X 光检查（骨骼检查）。也可以进行磁共振成像 (MRI) 或正电子成像术 (PET) 结合计算机断层扫描 (PET-CT)，检查骨痛的特定部位。
图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。
骨肉瘤（成骨肉瘤）
如果将多发性骨髓瘤视为血液肿瘤，则骨肉瘤是最常见的原发性恶性骨肿瘤。此类肿瘤最多见于年龄介于 10-25 岁的患者，但亦可见于其他任何年龄。骨肉瘤具有遗传易感性，尤其是携带遗传性视网膜母细胞瘤和李弗劳明综合征基因的儿童。患有佩吉特骨病、接受过其他癌症骨照射治疗或形成死骨组织区域（称为骨梗死）和患有其他疾病的老年患者，有时会发展为此类肿瘤。骨肉瘤通常在膝盖内或周围发展，但它们可以起源于任何骨骼。该肿瘤还具有向肺组织或其他骨扩散（转移）的趋势。通常，此类肿瘤会引发疼痛和肿胀。
要进行 X 光检查，但若要确诊骨肉瘤，还需取一块组织样本放在显微镜下检查（活检）。患者需要做胸部 X 光和胸部计算机断层成像（CT）扫描以确认肿瘤是否转移到肺部，也需要做骨扫描以确认肿瘤是否转移到其他骨骼。磁共振成像（MRI）和正电子发射断层摄影（PET）结合计算机断层摄影（PET-CT）也是其他需要完成的影像学检查。
图片由 Michael J. Joyce 医学博士和 Hakan Ilaslan 医学博士提供。
确诊为骨肉瘤并经过化疗且未发生转移的患者中，有超过 65％ 存活至少 5 年。如果化疗破坏了几乎所有肿瘤细胞，则 5 年存活率高于 90%。随着外科技术的进一步发展，骨肉瘤累及的上肢或下肢一般可得以保留及功能重建。而在过去，受累的肢体不得不截肢。
骨肉瘤通常采用化疗与手术联合的方式进行治疗。通常先进行化疗。化疗期间，疼痛常常会减轻。然后，通过手术将肿瘤切除而不切开肿瘤。切开肿瘤会造成肿瘤细胞外溢，并由此导致肿瘤原位复发。手术后，将继续化疗。