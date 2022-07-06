釉质瘤是罕见的肿瘤，最常见于小腿骨（胫骨）。肿瘤通常发生在青少年和20多岁的人中，但可以在任何年龄发生。它们通常会引起疼痛，并且通常可用手指在皮下感觉到肿瘤。

这些肿瘤生长缓慢，属于低度癌症，这意味着它们比其他一些肿瘤更不可能扩散（转移）。然而，尽管罕见，但确实会发生转移（主要是到肺部）。

为了诊断釉质瘤，医生会进行 X 光检查并取出组织样本，以便在显微镜下进行检查（活检）。

为治疗釉质瘤，医生通过手术将其切除而不切开肿瘤，因为切开有肿瘤细胞泄漏的风险。如果细胞泄漏，癌症可能复发。在极少数情况下，可能需要通过手术切除患肢（截肢），具体取决于肿瘤的位置或肿瘤是否复发。