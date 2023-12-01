跗管综合征是因支配足跟和足底的神经（胫后神经）受到压迫或损伤后造成的踝、足和趾疼痛。

症状包括人们走路或穿着某些鞋子时出现烧痛或刺痛。

诊断依靠足部检查和神经传导检查。

皮质类固醇注射、矫形器，有时需要手术来缓解疼痛。

（还可参阅足部问题概述。）

胫后神经沿腓肠肌后方、穿过跟骨附近的纤维管（跗管）后进入足底。当跗管周围的组织发炎时，它们会肿胀并压在神经上（神经压迫），从而引起疼痛。

导致跗管综合征的原因包括骨折、心功能衰竭或肾功能衰竭引起的踝部肿胀，以及甲状腺活性不足（甲状腺功能减退）。另外，痛风或类风湿性关节炎等疾病可导致关节炎症。如果脚踝向内过度弯曲、压迫跗管内神经，不良足部姿势也可能引起此病。

跗管综合征的症状 疼痛是跗管综合征的最常见症状，通常呈烧灼痛或刺痛，在患者站立、行走或穿戴特定类型的鞋子时出现。疼痛常出现在踝关节周围（通常是内部）并向足趾放射，可因行走而加重，休息时可缓解。随着疾病的进展，休息期间也可能会出现疼痛。

跗管综合征的诊断 医生检查足部

有时行神经传导检查

有时需要进行磁共振成像 (MRI) 检查 医生可通过对患足的检查而确诊跗管综合征。例如，敲击脚踝骨下方的受伤或受压区域通常会导致刺痛感（称为 Tinel 征），可能会放射到足跟、足弓或足趾。 神经传导检查有助于确定损伤原因或程度，尤其当考虑足部手术治疗时。有时 MRI 有助于评估可能导致神经压迫的周围结构。