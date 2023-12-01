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跗管综合征是因支配足跟和足底的神经（胫后神经）受到压迫或损伤后造成的踝、足和趾疼痛。
症状包括人们走路或穿着某些鞋子时出现烧痛或刺痛。
诊断依靠足部检查和神经传导检查。
皮质类固醇注射、矫形器，有时需要手术来缓解疼痛。
（还可参阅足部问题概述。）
胫后神经沿腓肠肌后方、穿过跟骨附近的纤维管（跗管）后进入足底。当跗管周围的组织发炎时，它们会肿胀并压在神经上（神经压迫），从而引起疼痛。
导致跗管综合征的原因包括骨折、心功能衰竭或肾功能衰竭引起的踝部肿胀，以及甲状腺活性不足（甲状腺功能减退）。另外，痛风或类风湿性关节炎等疾病可导致关节炎症。如果脚踝向内过度弯曲、压迫跗管内神经，不良足部姿势也可能引起此病。
跗管综合征的症状
疼痛是跗管综合征的最常见症状，通常呈烧灼痛或刺痛，在患者站立、行走或穿戴特定类型的鞋子时出现。疼痛常出现在踝关节周围（通常是内部）并向足趾放射，可因行走而加重，休息时可缓解。随着疾病的进展，休息期间也可能会出现疼痛。
跗管综合征的诊断
医生检查足部
有时行神经传导检查
有时需要进行磁共振成像 (MRI) 检查
医生可通过对患足的检查而确诊跗管综合征。例如，敲击脚踝骨下方的受伤或受压区域通常会导致刺痛感（称为 Tinel 征），可能会放射到足跟、足弓或足趾。
神经传导检查有助于确定损伤原因或程度，尤其当考虑足部手术治疗时。有时 MRI 有助于评估可能导致神经压迫的周围结构。
跗管综合征的治疗
皮质类固醇注射
矫形器
有时需要进行手术
直接将激素和局麻药的混合液注入炎性区域能有效缓解跗管综合征导致的疼痛。可以首先使用非甾体抗炎药（NSAID）缓解某些症状。
其他治疗措施包括用绷带或胶布将足制动、在鞋内放置特殊装置（矫形器）。
当这些措施不能缓解疼痛时，应采用手术解除对神经的压迫。