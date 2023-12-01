胫后肌腱炎和胫后腱鞘炎

胫后肌腱炎是指位于内踝后侧并绕过它的肌腱（称为胫后肌腱）的劳损或撕裂。胫后腱鞘炎是肌腱周围的保护层（称为腱鞘）出现炎症。

胫后肌腱可受损发炎。

在脚踝周围感受到不同程度的疼痛。

诊断基于症状、查体和影像学检查。

根据疾病的不同，矫形器和手术或缓解炎症的治疗可能会有所帮助。

（还可参阅足部问题概述。）

胫后肌腱可帮助维持正常的足弓。

胫后肌腱炎常见病因是足部的活动方式导致的过度持续性劳损。大多数情况下，患者有低足弓，行走时脚往往向外翻，站立时表现为扁平状态。长期的肌腱功能障碍可导致足弓变平。老年人和既往有过损伤或慢性功能障碍的人的肌腱可能会完全撕裂。肌腱破裂可能是突然足弓塌陷的年轻人出现胫后肌腱炎的原因。

胫后腱鞘炎从腱鞘的突然发炎开始。肌腱可能受到炎症性疾病的影响，例如类风湿性关节炎或痛风。

症状 在胫后腱鞘炎早期，患者偶尔会在活动增加时出现内踝后侧疼痛。随后，疼痛逐渐加重，并出现肿胀。正常的站立或行走变得困难。如果肌腱完全撕裂，踮脚会非常疼痛甚至无法做到。如果肌腱完全撕裂，脚可能会突然变平（称为足弓塌陷），脚底可能会感到疼痛。 患胫后腱鞘炎时，疼痛通常突然发生，肌腱可能因为在脚踝内侧（内踝）的内侧缠绕而感觉厚而肿。 在某些情况下，如果肌腱炎长期存在，足弓可能会逐渐塌陷，脚看起来越来越扁平。这些骨变化也可导致某些足骨出现骨关节炎，并可能进展到踝关节。

诊断 医生的检查

有时进行 X 线检查或磁共振成像 (MRI) 检查 医生一般通过患者的症状及检查结果作出诊断。但是，有时需要进行 X 线检查或 MRI 检查，以排除踝关节疼痛的其他原因，确认诊断，并查看肌腱损伤的程度。