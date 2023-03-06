药物相关性颌骨坏死 (MRONJ) 是一种罕见且可能令人虚弱的疾病，涉及颌骨暴露。

MRONJ 发生于既往或当前接受静脉注射高剂量双膦酸盐药物或地舒单抗的一些患者，尤其是患有癌症或接受口腔手术的患者。

拔牙、损伤、放射治疗后或无明显原因均可发生 MRONJ。

治疗最好由有经验的口腔外科医生完成。

为预防 MRONJ，任何必要的口腔手术都应在开始使用双膦酸盐之前进行。

“颌骨坏死 (ONJ)”通常为“药物相关性”，主要发生在既往或当前使用双膦酸盐或地舒单抗的人中；因此，当与药物相关时，ONJ 被称为 MRONJ。双膦酸盐和地舒单抗是限制骨质疏松症和骨癌等疾病患者骨密度丧失的药物。大多数 MRONJ 患者通过静脉接受高剂量双膦酸盐治疗。在极少数情况下，MRONJ 发生于口服双膦酸盐治疗绝经后骨质疏松症的患者。没有患癌症或没有服用过双膦酸盐或地舒单抗的人也可能会出现颌骨坏死，但这种情况极为罕见。

MRONJ 可能随时发生，也可能在拔牙或创伤后发生。（头部和颈部的放射疗法可引起类似的疾病，称为放射性骨坏死）。有时，颌骨感染（骨髓炎）被误诊为 MRONJ。

患有骨质疏松症并正在口服双膦酸盐的人发生 MRONJ 的风险极低。患者可以继续遵医嘱口服双磷酸盐。然而，如果可能，任何必要的口腔手术都应该在开始应用双磷酸盐化合物之前进行。患者在服用双磷酸盐期间也应继续保持良好的口腔卫生。

MRONJ 的症状 MRONJ 通常有疼痛，脓液可能从口腔或颌骨区域排出。但是，有些患者没有任何症状。

MRONJ 的诊断 由牙医、口腔外科医生或医生进行评估 接受牙医、口腔外科医生或普通医生评估，可诊断出颌部骨坏死。