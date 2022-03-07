颅内硬膜外脓肿和硬膜下积脓

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颅内硬膜外脓肿是在颅骨和覆盖脑部的顶层组织(硬脑膜)之间形成的脓包。硬膜下积脓是在硬脑膜和覆盖脑部的中层组织(蛛网膜)之间形成的脓包。
（另请参见脑部感染概述）
颅内硬膜外脓肿和硬膜下积脓可能由鼻窦或耳部感染或允许细菌进入颅骨的情况(例如头部损伤或头部手术)引起
发烧、头痛、嗜睡、呕吐、癫痫、颈部僵硬和其他脑部功能障碍的症状可能会在几天内出现。
如不治疗，症状进展迅速，导致昏迷和死亡。
为了诊断这些疾病，医生用造影剂进行磁共振成像或计算机断层扫。
治疗包括手术引流、抗生素，有时还包括防止癫痫发作或降低颅骨内压力的药物。
颅内硬膜外脓肿和硬膜下积脓发生在脑外，但在颅骨内(颅内)：
颅内硬膜外脓肿：位于硬脑膜（覆盖脑的外层组织）和颅骨之间
硬膜下积脓：位于软脑膜（覆盖脑的中层组织）和硬脑膜之间
覆盖脑的组织
在颅骨内，大脑被称为脑膜的 3 层组织覆盖。
病因
症状
像脑脓肿一样，硬膜外脓肿或硬膜下积脓会引起发烧、头痛、嗜睡、呕吐、癫痫、颈部僵硬和其他脑部功能障碍的症状。
症状可以在数天内逐渐发展。脑膜炎或脑脓肿可能会发展。或者血液凝块可能会在从脑部输送血液的大静脉(静脉窦)中形成。
如不治疗，症状进展迅速，导致昏迷和死亡，尤其在硬膜下积脓患者中。
诊断
治疗
脓液引流
抗生素，有时使用其他药物
在婴儿身上，有时可以通过囟门(头骨之间的软肋)将针头直接插入脓肿或积脓中，以排出脓液，减轻压力，并帮助医生做出诊断。
硬膜外脓肿和硬膜下积脓必须手术引流。如果感染是由鼻窦或中耳异常引起，则外科医生可能需要同时修复这些异常。
静脉给药抗生素(例如头孢噻肟或头孢曲松、甲硝唑和万古霉素）。
可能需要抗癫痫药物来控制癫痫发作和采取措施降低颅骨内压力。这些措施包括：
使用利尿剂，减少体内的液体量
皮质类固醇，减轻炎症和肿胀