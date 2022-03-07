已审核/已修订 3月 2022 | 修改的 9月 2022

颅内硬膜外脓肿和硬膜下积脓

颅内硬膜外脓肿是在颅骨和覆盖脑部的顶层组织(硬脑膜)之间形成的脓包。硬膜下积脓是在硬脑膜和覆盖脑部的中层组织(蛛网膜)之间形成的脓包。

（另请参见脑部感染概述）

颅内硬膜外脓肿和硬膜下积脓可能由鼻窦或耳部感染或允许细菌进入颅骨的情况(例如头部损伤或头部手术)引起

发烧、头痛、嗜睡、呕吐、癫痫、颈部僵硬和其他脑部功能障碍的症状可能会在几天内出现。

如不治疗，症状进展迅速，导致昏迷和死亡。

为了诊断这些疾病，医生用造影剂进行磁共振成像或计算机断层扫。

治疗包括手术引流、抗生素，有时还包括防止癫痫发作或降低颅骨内压力的药物。

颅内硬膜外脓肿和硬膜下积脓发生在脑外，但在颅骨内(颅内)：

颅内硬膜外脓肿：位于硬脑膜（覆盖脑的外层组织）和颅骨之间

硬膜下积脓：位于软脑膜（覆盖脑的中层组织）和硬脑膜之间

覆盖脑的组织

病因 硬膜外脓肿和硬膜下积脓可能源于 鼻窦感染

严重的耳部感染(例如慢性中耳炎)

允许细菌进入头骨的头部损伤

允许细菌进入头骨的头部手术

很少情况下的血液感染 导致脑脓肿的同一种细菌(例如金黄色葡萄球菌和脆弱拟杆菌)可导致硬膜外脓肿和硬膜下积脓。 在5岁以下的儿童中，病因通常是细菌性脑膜炎。因为脑膜炎现在在儿童中不常见，所以硬膜外脓肿和硬膜下积脓在儿童中也不常见。

症状 像脑脓肿一样，硬膜外脓肿或硬膜下积脓会引起发烧、头痛、嗜睡、呕吐、癫痫、颈部僵硬和其他脑部功能障碍的症状。 症状可以在数天内逐渐发展。脑膜炎或脑脓肿可能会发展。或者血液凝块可能会在从脑部输送血液的大静脉(静脉窦)中形成。 如不治疗，症状进展迅速，导致昏迷和死亡，尤其在硬膜下积脓患者中。

诊断 磁共振成像或计算机断层扫描 为了诊断硬膜外脓肿或硬膜下积脓，医生在静脉注射钆后进行磁共振成像 (MRI)。钆（MRI造影剂）使脓肿和积脓在MRI扫描中更容易看到。如果不能进行MRI，则在注射不透放射对比剂（这使得脓肿和积脓在CT扫描上更容易看到）之后进行计算机断层扫描（CT）。 血液和组织样本被送到实验室，这样任何存在的细菌都可以生长(培养)鉴定。 脊髓穿刺（腰穿）的效果很小，并可能有危险。如果颅骨中存在大脓肿、积脓或其他肿块，在脊椎穿刺过程中移除脊髓液会导致脑部下移，并被迫穿过组织中小的自然开口，该开口将脑分成几个部分(称为脑疝)。由此导致的损伤可能会致命。