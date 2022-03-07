已审核/已修订 3月 2022 | 修改的 9月 2022

脑部感染可能是由病毒、细菌、真菌或有时是原虫或寄生虫引起的。另一组被称为海绵状脑病的脑部疾病由被称为朊病毒的异常蛋白质引起。

脑部感染通常还与中枢神经系统的其他部分有关，包括脊髓。脑和脊髓都有很强的抗感染力，但一旦感染，后果非常严重。

感染可导致脑部炎症（脑炎）。病毒是脑炎的最常见原因。感染还会导致覆盖脑部和脊髓的组织层(脑膜)发炎——称为脑膜炎。细菌性脑膜炎通常会扩散到脑部本身，导致脑炎。病毒感染也导致脑炎，通常，这种感染也会引起脑膜炎。学术上，当脑和脑膜都被感染时，称作脑膜脑炎。然而，主要影响脑膜的感染通常称作脑膜炎，主要影响脑的感染通常称作脑炎。

在脑炎和脑膜炎中，通常感染不局限于一个区域。脑膜脑炎可出现在整个脑部、或遍布整个脊髓和脑的脑膜内。

但是在某些疾病中，感染局限于一个区域(局部)，即脓包，称为积脓或脓肿，这取决于它的位置：

积脓 形成于身体现有的空间，例如覆盖脑（脑膜）或肺的组织之间的空间。

类似疖子的脓肿可以在身体的任何地方形成，包括脑部。

真菌（例如曲霉菌）、原虫（例如弓形虫）和寄生虫（例如猪带绦虫、猪肉绦虫）可能导致脑中形成囊肿。这些局部脑感染由一群被封闭在保护墙内的有机体组成。

有时脑部感染、疫苗、癌症或其他疾病会引发误导性免疫反应，导致免疫系统攻击脑部中的正常细胞(自身免疫反应)。结果会导致脑部发炎。这种疾病被称为感染后脑炎。

细菌和其他传染性病原体可通过以下几种途径感染脑膜和脑组织：