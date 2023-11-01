核间眼肌麻痹是由脑干(大脑下部)神经中枢之间的某些连接受损引起的水平眼球运动障碍。

核间眼肌麻痹时，眼球水平运动受损（例如，受损侧的眼睛可向外转动，但不能向内转动），但眼球垂直运动不受影响。

当一个半综合征患者试图向两边看时，受影响的眼睛直视前方，另一只眼可以向外转但不能向内转，且上下运动不受影响。

核间性眼肌麻痹患者或一个半综合征患者在看向某些方向时，可能会出现复视。

治疗和预后(疾病是否减轻或最终消除)取决于水平眼球运动受损的原因。

（另请参见脑神经疾病概述）

发生核间性眼肌麻痹时，协调两眼球水平运动（从一侧看向另一侧）的神经纤维受损。这类纤维连接第3对脑神经（动眼神经）、第4对脑神经（滑车神经）和第6对脑神经（外展神经）的神经细胞聚集区（中心或核）。

核间眼肌麻痹通常源于

核间眼肌麻痹不太常见的病因包括莱姆病、神经梅毒、肿瘤、头部损伤、韦尼克氏脑病等营养缺乏症，以及吩噻嗪类（属于抗精神病药)、阿片类药物和三环类抗抑郁药等药物。

眼球水平（从一侧到一侧）运动受损，但垂直（上下）运动正常。受损侧眼球不能内收，但可外展。当只有一只眼睛受到影响，并且看向受影响眼睛的对面时，会发生以下情况：

病变侧眼球内收时不能越过中线。也就是说，病变侧眼球直视前方。

当未受影响的眼睛向外转动时，通常会产生称为眼球震颤的不自主、重复颤动运动。也就是说，眼睛迅速沿一个方向移动，然后缓慢地向另一个方向漂移。

核间性眼肌麻痹患者侧视时可能复视，但直视时可能无复视。

当引起核间性眼肌麻痹的病变同时损伤协同和控制眼球水平运动的中枢（水平凝视中枢）时，便产生一个半综合征。当患者尝试看向任一侧时，受累眼球在中间保持不动。另一只眼球可以向外看，但不能向内看。发生核间性眼肌麻痹时，眼球垂直运动不受影响。一个半综合征的病因包括多发性硬化、中风和肿瘤。

发生核间性眼肌麻痹和一个半综合征时，即使侧视时眼球不能内收，但向内注视（如注视近物）时眼球则可内收。

对于核间眼肌麻痹或一个半综合征，治疗和预后(疾病是否减轻或最终消退)取决于导致它的疾病。