与其他痴呆症不同（通常持续进展），血管性痴呆症可能会逐步进展。症状可能突然恶化，但随后出现一定程度的稳定或减轻。数月或数年后当又一次发生中风时，症状随即再次恶化。相比于由数个大中风引起的痴呆症，由许多小中风引起的痴呆症通常更倾向于逐渐进展。小中风可能不明显，因此痴呆症可能逐渐持续形成，而非呈阶段性。

血管性痴呆症的症状(记忆力丧失、计划和启动行动或任务困难、思维迟缓和易走神)与其他痴呆症相似。然而与阿尔茨海默病相比，血管性痴呆症的记忆丧失出现较晚，而且人格改变较小。血管性痴呆症比阿尔茨海默病更早引起以下困难。

计划、解决问题、处理复杂任务和正确判断（称为执行功能）

开始行动

思考可能会明显变慢。

脑部受损的部位不同，其临床表现可能有所不同。由于中风仅破坏了部分脑组织，某些精神功能通常不受损害。因此血管性痴呆症患者常常清楚其功能缺损，比其他类型痴呆症患者更易发生抑郁。

随着中风的增加和痴呆症的进展，患者可能出现由中风引起的其他症状。上肢或下肢可能无力或瘫痪。患者可能会难以讲话。例如可能言语不清。视力可能模糊，或视力部分或完全丧失。协调功能可能丧失，导致行走不稳。患者可表现为不当地大笑或哭泣。患者可能膀胱控制功能下降，导致小便失禁。

遗传性血管性痴呆症也会损害精神功能。CADASIL 可引起偏头痛和/或中风。CARASIL 可导致脱发和脊柱骨骼（椎骨）及它们之间的椎间盘变性（关节强硬）。

约6/10的患者在症状开始后5年内死亡，通常是由中风或心脏病发作引起的。