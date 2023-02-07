路易体痴呆症和帕金森病痴呆症

路易体痴呆症和帕金森病痴呆症时，异常圆形蛋白沉积（称作路易小体）会在神经细胞内形成。路易体可导致神经细胞死亡。

路易体痴呆症时，路易小体遍布脑的外层组织（灰质或脑部皮质）。脑部皮质是脑的最大部分，负责思考、感知及语言使用和理解。

帕金森病痴呆症时，往往会在称为黑质的脑部部位中形成路易小体，黑质也是帕金森病中会被累及的部位。黑质位于脑干深处，可帮助使运动平稳。脑干连接脑部和脊髓。

路易体痴呆症和帕金森病痴呆症可能是一种疾病的变体。在这种疾病中，突触核蛋白(脑部中一种帮助神经细胞交流的蛋白质)会改变形状(错误折叠)，并主要在脑部中缓慢积累，但也在消化道和心脏中积累。突触核蛋白的这些异常沉积被称为路易体。路易体中错误折叠的突触核蛋白触发更多突触核蛋白错误折叠，导致更多路易体的形成。脑部损伤是路易体积累的结果。以这种方式导致脑损伤的错误折叠蛋白质被称为朊病毒。朊病毒会导致其他脑部疾病，例如Creutzfeld-Jacob病。

尽管神经原纤维缠结和神经炎性斑（老年斑）是损伤的主要原因，但某些阿尔茨海默病患者也会形成路易体。神经原纤维缠结和神经炎性斑常见于阿尔茨海默病，有时也见于路易体痴呆症患者。路易体痴呆症、帕金森病痴呆症和阿尔茨海默病有很多相同点，需要更多研究来澄清它们之间的关系。