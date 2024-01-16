衰老对神经系统的影响

当人处于儿童、成年、老年的不同阶段时，脑功能也通常发生相应改变。在儿童期，思考和推理能力稳定增加，使儿童能够学习越来越复杂的技巧。

在大部分成年期，脑功能相对稳定。

在一定年龄后，脑功能下降，具体年龄因人而异。一些人的某些脑部区域大小每年会减少高达 1%，但却没有任何功能丧失。因此，仅与年龄相关的脑结构变化并不总会导致脑功能丧失。然而，随着年龄的增长，许多因素可能导致脑功能下降，这些因素包括脑化学物质（神经递质）的变化、神经细胞本身的变化、随时间推移在脑中积聚的毒性物质、脑中血流量的变化以及遗传性变化。在不同的年龄段，受影响的脑功能可能不同：

短期记忆以及学习新东西的能力受影响相对较早。

语言能力（包括词汇量和词汇使用）可能在后期开始衰减。

如果不存在潜在的神经或血管疾病，那么智力表现，即处理信息的能力（无论速度如何），通常会得以保持。

反应时间和完成任务的速度可能变慢，因为脑处理神经冲动的速度变慢。

但是，衰老对脑功能的影响可能很难与老年人常见的各种疾病对脑功能的影响区分开。这些疾病包括抑郁、中风、甲状腺活动不足（甲状腺功能减退症）及退化性脑部疾病，例如阿尔茨海默病。

随着年龄的增长，脑内神经细胞的数量可能会减少，但减少的数量在人与人之间差异很大，具体取决于个人的健康状况。此外，某些类型的记忆更容易丢失，例如临时保存信息的记忆（短期记忆）。不过脑具有多种特质可以为这种损失进行代偿：

因此，脑损伤或中风的人有时可以学习新的技能，就像职业治疗中发生的那样。

脑功能下降的速度可以人为干预。例如，身体锻炼似乎可以减慢记忆相关脑区神经细胞的减少速度。这种锻炼也可以帮助维持剩余神经元的功能。而另一方面，大量饮酒（每天 2 杯或更多）则会加速脑功能的下降。

随着年龄的增长，一些人的脑血流量不会改变或仅稍微减少。但在许多其他情况下，脑血流量每年减少不到 1%。在动脉粥样硬化（脑血管疾病）患者，脑血流量降低更加明显。这种疾病更有可能发生在长期吸烟的人身上，或者患有高血压、高胆固醇或高血糖(糖尿病)但不受生活方式改变或药物控制的人身上。这类人可能会过早出现脑细胞减少，并可能损害精神功能。因此，在相对年轻时，导致血管性痴呆的血管损伤风险增加。