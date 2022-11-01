非感染性脑膜炎是由非感染疾病或药物或疫苗引起的覆盖大脑和脊髓(脑膜)的组织层以及脑膜之间充满液体的空间(蛛网膜下腔)的炎症。

（另请参见脑膜炎简介）

脑部和脊髓被称为脑膜的三层组织覆盖。蛛网膜下腔位于脑膜的中间层和内层之间。这个腔隙内含有脑脊液，脑脊液可流经各层脑膜，充满脑内腔隙，为脑和脊髓提供缓冲。

非感染性脑膜炎是一种无菌性脑膜炎（由细菌以外的因素导致）。

覆盖脑的组织

非感染性脑膜炎的原因 非感染性脑膜炎由非感染性疾病或药物或疫苗引起。总的来说，这些情况是脑膜炎的不常见原因。 最常见的导致非感染性脑膜炎的疾病包括引起炎症的疾病，例如当身体免疫系统功能障碍并攻击身体自身组织时发生的炎症（自身免疫疾病）。此类疾病包括类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮（狼疮）。 可导致非感染性脑膜炎的药物包括非甾体抗炎药(NSAID)和某些抗生素。非甾体抗炎药引起的非感染性脑膜炎可能发生在患有自身免疫病的人群中，例如类风湿性关节炎或系统性红斑狼疮(狼疮)。 非感染性脑膜炎也可能发生在脑囊肿破裂后，其中的液体泄漏到蛛网膜下腔。这种囊肿可能在出生时就存在，也可能由绦虫感染引起，称为囊虫病。 表格 非感染性脑膜炎的某些病因 表格

非感染性脑膜炎的症状 通常，非感染性脑膜炎的症状与细菌性脑膜炎相似，但更加轻微，发病也更缓慢。症状包括头痛、颈部僵硬，并常有发烧。出现颈部僵硬后，向胸部下压下巴会导致疼痛。 大部分患者可在1-2周内康复。

非感染性脑膜炎的诊断 脊椎穿刺和脑脊液分析 当患者出现头痛和颈部僵硬，特别是伴随发烧时，医生会怀疑脑膜炎。然后，医生会确定脑膜炎是否由细菌导致（若由细菌导致，需立即治疗）。如果症状不太严重，一般不太可能是细菌性脑膜炎。 进行脊椎穿刺(腰椎穿刺)以获得脑脊液样本。如果医生怀疑颅内压力增加或脑中囊肿或其他肿块是病因，可首先进行计算机断层扫描(CT)或磁共振成像(MRI)。在此类情况下，做脊椎穿刺可能会导致一种威胁生命的疾病，称为脑疝。颅内压力降低后，或者如果没有检测到肿块，则进行脊椎穿刺。 脑脊液样本将送往实验室进行检查和分析。实验室会测定脑脊液内的糖、蛋白质水平以及白细胞的数量和类型。实验室也会对脑脊液进行细菌培养，以排除或确认细菌性脑膜炎。如果脑脊液中含有白细胞（提示炎症）但不含任何细菌，则有可能是非感染性脑膜炎。然后进行其他测试来识别细菌以外的传染性生物，例如脑脊液中的病毒和真菌。 如果患有某种疾病或服用了可以导致脑膜炎的药物，并且症状和检测结果并不表明其原因是感染，则有可能是非感染性脑膜炎。