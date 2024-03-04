遗传性压迫易感性神经病 (HNPP)

遗传性压迫易感性神经病通常会影响靠近身体表面并且临近骨头的神经。例如，下列神经往往会受到累及：

麻木、异常感觉(如麻刺感)或肌无力会周期性地出现在受影响的区域。例如，腓总神经麻痹会削弱抬起脚的肌肉。因此，患者无法抬起脚的前部(这种情况称为脚下垂)，可能会在走路时沿着地面拖动脚的前部。

轻者症状难以察觉，重者可出现功能丧失。发作期可持续数分钟到数月。它们可能会复发，有时涉及不同的神经。

发作后，约半数患者完全恢复，其余患者多数有轻度症状。