单神经病是对单个周围神经的损伤。
长时间压迫神经是单神经病最常见的原因。
受影响的区域可能会发麻、感到刺痛或麻木，受影响的肌肉可能无力。
通常根据症状和体检结果来诊断单神经病变。
改变或停止导致问题的活动并使用止痛药通常会有所帮助，但有时需要注射皮质类固醇、物理疗法或手术。
（另请参阅周围神经系统概述）
单神经病的病因
损伤是单神经病最常见的原因。损伤通常是由于神经受压迫引起的，例如：
位于身体浅表区域、临近骨骼凸起部位的神经长时间受压，如肘部、肩部、腕部或膝部的神经（如长时间深睡眠，特别是有酒精使用障碍的患者）。
不合适的石膏夹板或拐杖的压迫及使用不当
压迫源于长时间处在一个局促的姿势，例如在种花时，或在打牌时肘部放在桌上。
当长时间不能活动时，神经受压也可能伤害神经，例如在手术麻醉下、卧床（尤其是老年人）、瘫痪或失去知觉。
较少见情况下，神经损伤是由下列原因引起的：
如果神经压迫较轻，患者可能仅出现感觉异常而没有肌无力表现。例如，患者可能撞击肘部（尺骨端），或者脚麻木。这些发作性症状可考虑为短暂性单神经病。
沿体表走行的神经易受到损伤。例如，下列神经可能受损：
你知道吗……
单神经病的症状
单神经病在受损神经支配区域会有感觉异常，包括针刺感或感觉缺失。可出现或不出现疼痛或肌无力。偶尔，肌无力会导致瘫痪，这会导致肌肉永久缩短和僵硬(挛缩)。
腕管综合征
腓总神经麻痹
腓总神经在膝盖下外侧皮肤的浅表部位通过。此神经受压可导致腓总神经麻痹。
腓总神经麻痹削弱了控制抬脚的肌肉，因此患者不能弯曲脚踝来抬起脚的前部(这种情况称为足下垂)。因此，他们走路时可能会沿着地面拖动脚的前部。
腓总神经麻痹最常见于卧床不起的瘦人、被错误地绑在轮椅上的人和习惯长时间交叉双腿的人（尤其是瘦人）。
避免压迫神经，例如减少双腿交叉通常可以缓解症状。
桡神经麻痹
桡神经沿着上臂骨的下方走行。长时间压迫这一神经会导致桡神经麻痹。这种疾病有时被称为“周六夜间麻痹”，因为它常发生在过度饮酒后（通常是周末）并酣睡的人，他们常将手臂悬靠在吧台、椅背上或伴侣的头下酣睡。拐杖使用不当也可导致临近腋窝的上臂内侧的桡神经受压，而导致该神经麻痹。
桡神经损害后，手腕和手指无力，手腕向下弯曲，手指屈曲（腕下垂）。有时，手背可失去感觉。
压迫解除后，桡神经麻痹通常能得到改善。
尺神经麻痹
尺神经在肘部紧贴皮肤浅表区域走行。反复用肘部承重或撞击肘部（尺骨端）很容易损伤该神经。有时，该神经可因该部位的异常骨赘生物而受损。尺神经如果受损和肿胀，在通过肘管（肘管）的狭窄通道时，可能会受到挤压（压迫）。由此引起的疾病称为肘管综合征。（尺神经从上臂穿过肘管，到达手腕和手。）
通常，患者在小指及无名指有刺痛感、针刺感。由更严重外伤导致的尺神经麻痹可使手部肌肉无力。严重的慢性尺神经麻痹能导致肌萎缩和“爪形手”畸形。
预防应以避免肘部受压为主。
单神经病的诊断
医师的评估
有时行肌电图和神经传导检查
通常结合症状及查体可以做出诊断。
肌电图和神经传导检查通常用于：
排除其他可能的病因
确定神经损伤的位置
确定疾病的严重程度
单神经病的治疗
病因治疗
如果是暂时受压，则应休息、解除压迫、服用非甾体类抗炎药(NSAIDs)
有时需要皮质类固醇注射剂、夹板、手术和／或物理治疗
如果单神经病是因疾病引起，应治疗原发病。例如，肿瘤可通过手术切除。
通常情况下，当症状是由暂时压迫而导致时，以下方法可以缓解症状：
休息
解除神经压迫
对受累部位进行热疗
服用NSAID（如布洛芬）进行消炎
一些腕管综合征患者在腕管内注射皮质类固醇有效。
腕部夹板通常在夜间佩戴，通常用于治疗腕管综合征，直到症状消退。这些装置可减少腕部运动，导致腕管发炎和肿胀。因此，夹板可降低神经压力，减轻腕管综合征的症状。腕部夹板不应全天佩戴，因为当腕部运动减少很长时间时，腕部可能会变僵硬，肌肉可能会萎缩。夹板或支具对肘管综合征的帮助较小。
当病情进展时，可考虑手术治疗。在这种情况下，通常可进行腕管综合征手术。
对于严重的慢性尺神经损伤，物理治疗可防止肌肉挛缩。