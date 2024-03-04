腕管综合征是最常见的单神经病。它是由于正中神经受压引起的，正中神经穿过腕部狭窄的通道（称为腕管）。

孕妇、糖尿病、甲状腺活动不足（甲状腺机能减退）、某些形式的淀粉样变性或类风湿性关节炎患者患腕管综合征的风险增加。同样处于危险中的还有那些从事的工作需要手腕伸展并反复用力运动的人，例如使用螺丝刀。另一个可能的(但有争议的)风险因素是使用位置不正确的计算机键盘。然而，大多数病例无明确病因。

正中神经上的压力会导致以下疼痛和异常感觉(如麻木、刺痛或烧灼感)：

一些手指(拇指、第二和第三个手指以及第四个手指的拇指侧)

手和手腕的手掌侧

有时候是手臂

腕管综合征 图片

慢性腕管综合征会导致拇指一侧的手部肌肉无力和萎缩。