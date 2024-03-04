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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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单神经病

作者：Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
已审核/已修订 3月 2024
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单神经病是对单个周围神经的损伤。

  • 长时间压迫神经是单神经病最常见的原因。

  • 受影响的区域可能会发麻、感到刺痛或麻木，受影响的肌肉可能无力。

  • 通常根据症状和体检结果来诊断单神经病变。

  • 改变或停止导致问题的活动并使用止痛药通常会有所帮助，但有时需要注射皮质类固醇、物理疗法或手术。

（另请参阅周围神经系统概述

单神经病的病因

损伤是单神经病最常见的原因。损伤通常是由于神经受压迫引起的，例如：

  • 位于身体浅表区域、临近骨骼凸起部位的神经长时间受压，如肘部、肩部、腕部或膝部的神经（如长时间深睡眠，特别是有酒精使用障碍的患者）。

  • 不合适的石膏夹板或拐杖的压迫及使用不当

  • 压迫源于长时间处在一个局促的姿势，例如在种花时，或在打牌时肘部放在桌上。

当长时间不能活动时，神经受压也可能伤害神经，例如在手术麻醉下、卧床（尤其是老年人）、瘫痪或失去知觉。

较少见情况下，神经损伤是由下列原因引起的：

  • 意外事故

  • 长期暴露于冷或热环境中

  • 癌症放疗

  • 反复劳损，如长期紧握某种工具或使用气锤等

  • 感染，例如麻风莱姆病

  • 血囊（血肿）

  • 肿瘤，可以直接侵犯神经

如果神经压迫较轻，患者可能仅出现感觉异常而没有肌无力表现。例如，患者可能撞击肘部（尺骨端），或者脚麻木。这些发作性症状可考虑为短暂性单神经病。

沿体表走行的神经易受到损伤。例如，下列神经可能受损：

你知道吗……

  • 使用长度不合适的拐杖可导致单神经损伤，导致手腕无力。

单神经病的症状

单神经病在受损神经支配区域会有感觉异常，包括针刺感或感觉缺失。可出现或不出现疼痛或肌无力。偶尔，肌无力会导致瘫痪，这会导致肌肉永久缩短和僵硬(挛缩)。

腕管综合征

腕管综合征是最常见的单神经病。它是由于正中神经受压引起的，正中神经穿过腕部狭窄的通道（称为腕管）。

孕妇、糖尿病、甲状腺活动不足（甲状腺机能减退）、某些形式的淀粉样变性类风湿性关节炎患者患腕管综合征的风险增加。同样处于危险中的还有那些从事的工作需要手腕伸展并反复用力运动的人，例如使用螺丝刀。另一个可能的(但有争议的)风险因素是使用位置不正确的计算机键盘。然而，大多数病例无明确病因。

正中神经上的压力会导致以下疼痛和异常感觉(如麻木、刺痛或烧灼感)：

  • 一些手指(拇指、第二和第三个手指以及第四个手指的拇指侧)

  • 手和手腕的手掌侧

  • 有时候是手臂

慢性腕管综合征会导致拇指一侧的手部肌肉无力和萎缩。

腓总神经麻痹

腓总神经在膝盖下外侧皮肤的浅表部位通过。此神经受压可导致腓总神经麻痹。

腓总神经麻痹削弱了控制抬脚的肌肉，因此患者不能弯曲脚踝来抬起脚的前部(这种情况称为足下垂)。因此，他们走路时可能会沿着地面拖动脚的前部。

腓总神经麻痹最常见于卧床不起的瘦人、被错误地绑在轮椅上的人和习惯长时间交叉双腿的人（尤其是瘦人）。

避免压迫神经，例如减少双腿交叉通常可以缓解症状。

当脚麻木时

脚麻木可视为一种短暂性神经病变。当支配足部的神经受压迫时，脚会出现麻木现象。（受累神经通常为腓总神经或坐骨神经）。

压迫影响了神经的血液供应，神经释放出异常信号（针刺感），称为感觉异常。

活动可以缓解压迫，恢复血供。神经功能恢复，针刺感消失。

桡神经麻痹

桡神经沿着上臂骨的下方走行。长时间压迫这一神经会导致桡神经麻痹。这种疾病有时被称为“周六夜间麻痹”，因为它常发生在过度饮酒后（通常是周末）并酣睡的人，他们常将手臂悬靠在吧台、椅背上或伴侣的头下酣睡。拐杖使用不当也可导致临近腋窝的上臂内侧的桡神经受压，而导致该神经麻痹。

桡神经损害后，手腕和手指无力，手腕向下弯曲，手指屈曲（腕下垂）。有时，手背可失去感觉。

压迫解除后，桡神经麻痹通常能得到改善。

尺神经麻痹

尺神经在肘部紧贴皮肤浅表区域走行。反复用肘部承重或撞击肘部（尺骨端）很容易损伤该神经。有时，该神经可因该部位的异常骨赘生物而受损。尺神经如果受损和肿胀，在通过肘管（肘管）的狭窄通道时，可能会受到挤压（压迫）。由此引起的疾病称为肘管综合征。（尺神经从上臂穿过肘管，到达手腕和手。）

通常，患者在小指及无名指有刺痛感、针刺感。由更严重外伤导致的尺神经麻痹可使手部肌肉无力。严重的慢性尺神经麻痹能导致肌萎缩和“爪形手”畸形。

预防应以避免肘部受压为主。

单神经病的诊断

  • 医师的评估

  • 有时行肌电图和神经传导检查

通常结合症状及查体可以做出诊断。

肌电图和神经传导检查通常用于：

  • 排除其他可能的病因

  • 确定神经损伤的位置

  • 确定疾病的严重程度

单神经病的治疗

  • 病因治疗

  • 如果是暂时受压，则应休息、解除压迫、服用非甾体类抗炎药(NSAIDs)

  • 有时需要皮质类固醇注射剂、夹板、手术和／或物理治疗

如果单神经病是因疾病引起，应治疗原发病。例如，肿瘤可通过手术切除。

通常情况下，当症状是由暂时压迫而导致时，以下方法可以缓解症状：

  • 休息

  • 解除神经压迫

  • 对受累部位进行热疗

  • 服用NSAID（如布洛芬）进行消炎

一些腕管综合征患者在腕管内注射皮质类固醇有效。

腕部夹板通常在夜间佩戴，通常用于治疗腕管综合征，直到症状消退。这些装置可减少腕部运动，导致腕管发炎和肿胀。因此，夹板可降低神经压力，减轻腕管综合征的症状。腕部夹板不应全天佩戴，因为当腕部运动减少很长时间时，腕部可能会变僵硬，肌肉可能会萎缩。夹板或支具对肘管综合征的帮助较小。

当病情进展时，可考虑手术治疗。在这种情况下，通常可进行腕管综合征手术。

对于严重的慢性尺神经损伤，物理治疗可防止肌肉挛缩。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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