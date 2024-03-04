神经肌肉接头疾病概述

神经肌肉接头是神经与肌肉的连接点。在此，神经纤维末梢与肌膜的特定部位（称作运动终板）连接。这些终板内的受体能使肌肉对乙酰胆碱起反应，乙酰胆碱是神经释放的化学信使（神经递质），可通过神经肌肉接头传递神经冲动。神经刺激该连接处的肌肉之后，电冲动流经肌肉，引起肌肉收缩。传导冲动后，乙酰胆碱会被分解，因此它不会继续刺激肌肉。

（另请参阅周围神经系统概述）

神经肌肉接头 视频

你知道吗……

神经肌肉接头功能障碍疾病包括

此外，许多药物和其他物质可导致神经肌肉接头功能障碍。这些物质包括非常高剂量的某些抗生素、某些杀虫剂（有机磷酸盐）、化学战争毒剂（如沙林气和 Novichok）和箭毒。Novichok 是在俄罗斯开发的，曾用于暗杀尝试。箭毒用于在手术期间帮助放松肌肉，以及涂在毒性飞镖尖端时用于麻痹和杀死。神经冲动传递到肌肉后，这些物质可阻止乙酰胆碱的正常分解。

神经肌肉接头疾病通常会降低神经活动，导致肌无力。但它们不影响感觉（也就是说，它们不会导致感觉丧失或异常感觉，如刺痛或针刺感）。

一些神经肌肉接头疾病会降低神经活动，导致肌无力。其他疾病会增加神经活动，例如：

尽管引发僵人综合征的变化主要源自脑和脊髓(中枢神经系统)，但它们也能影响神经肌肉接头。其结果是肌肉的持续刺激和收缩。