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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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Isaacs综合征

（Isaacs 氏综合征；神经性肌强直）

作者：Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
已审核/已修订 3月 2024
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Isaacs 氏综合征由刺激肌肉纤维的神经活动过度而引起。它可导致进行性肌肉僵硬、连续性肌肉颤抖、抽搐和痉挛。

  • 在Isaacs综合征患者中，肌肉（尤其是手臂和腿部的肌肉）会持续颤抖和抽搐，像一袋蠕虫一样移动，并且通常会变得越来越僵硬。

  • 医生根据症状以及肌电图和神经传导检查的结果诊断Isaacs综合征。

  • 抗惊厥药卡马西平或苯妥英可以缓解症状，以及有些人受益于免疫球蛋白或血浆置换。

（另请参阅周围神经系统概述

Isaacs综合征很少见。它似乎始于周围神经，由攻击细胞膜特定部分的抗体引起。

Isaacs 综合征可能发生在患有其他疾病的人群中，如癌症、重症肌无力、胸腺瘤（胸腺肿瘤）、桥本甲状腺炎维生素 B12 缺乏乳糜泻全身性风湿性疾病。该病还可以遗传。

Isaacs 综合征的症状

肌肉（尤其是上肢和下肢）连续性颤搐，导致蠕虫样运动。此症状称作肌肉颤搐。患者手脚可能间歇性肌肉痉挛和抽筋。肌肉常出现进行性强直，在收缩后需要很长一段时间才能放松。出汗可能增多。

Isaacs 综合征的诊断

  • 肌电图和神经传导检查

Isaacs 综合征的诊断基于症状和肌电图与神经传导检查的结果，这些结果显示出特征性异常。

Isaacs 综合征的治疗

  • 卡马西平或苯妥英（抗惊厥药）或地西泮

  • 免疫球蛋白和血浆置换

Isaacs 综合征的症状可以通过抗惊厥药（例如卡马西平、苯妥英、加巴喷丁或丙戊酸钠）来缓解。

患者也可能受益于静脉注射免疫球蛋白（一种从一组捐献者体内采集的含有许多不同抗体的溶液）或血浆置换（从血液中滤除包括异常抗体在内的有毒物质）。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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