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Isaacs 氏综合征由刺激肌肉纤维的神经活动过度而引起。它可导致进行性肌肉僵硬、连续性肌肉颤抖、抽搐和痉挛。
在Isaacs综合征患者中，肌肉（尤其是手臂和腿部的肌肉）会持续颤抖和抽搐，像一袋蠕虫一样移动，并且通常会变得越来越僵硬。
医生根据症状以及肌电图和神经传导检查的结果诊断Isaacs综合征。
抗惊厥药卡马西平或苯妥英可以缓解症状，以及有些人受益于免疫球蛋白或血浆置换。
（另请参阅周围神经系统概述）
Isaacs综合征很少见。它似乎始于周围神经，由攻击细胞膜特定部分的抗体引起。
Isaacs 综合征可能发生在患有其他疾病的人群中，如癌症、重症肌无力、胸腺瘤（胸腺肿瘤）、桥本甲状腺炎、维生素 B12 缺乏、乳糜泻和全身性风湿性疾病。该病还可以遗传。
Isaacs 综合征的症状
肌肉（尤其是上肢和下肢）连续性颤搐，导致蠕虫样运动。此症状称作肌肉颤搐。患者手脚可能间歇性肌肉痉挛和抽筋。肌肉常出现进行性强直，在收缩后需要很长一段时间才能放松。出汗可能增多。
Isaacs 综合征的诊断
肌电图和神经传导检查
Isaacs 综合征的诊断基于症状和肌电图与神经传导检查的结果，这些结果显示出特征性异常。