肛门直肠畸形是指肛门开口狭窄、被皮肤覆盖或缺失的出生缺陷。

婴儿可能会出现肠梗阻。

诊断基于体格检查和 X 射线检查。

需要手术纠正缺陷。

肛门是消化道远端的开口，粪便由此排出体外。直肠是大肠的囊袋，排便前可容纳粪便。在肛门直肠畸形中，皮肤可能覆盖原本是肛门的区域，并且皮肤可能厚达几厘米或仅是一层薄膜。肛门开口可能狭窄或可能完全缺失。

肛门闭锁发生在胎儿生长时肠道不能正常发育的时候。肠道不能正常发育的原因未知。

大多数患肛门闭锁的婴儿在肛门和尿道之间、尿道和肛门之间的区域（会阴）、阴道或（很少情况下）膀胱会出现某种类型的异常连接（瘘管）。肛门闭锁通常与其他出生缺陷一起发生，例如脊柱、心脏、肾脏和四肢缺陷。患病婴儿也可能有气管食管瘘和食管闭锁。

肛门闭锁的婴儿出生后不会正常排便。最终，如果不治疗缺陷，则会出现肠梗阻。肠梗阻是完全停止或严重损害肠内物质运动的一种阻塞。婴儿肠梗阻的症状包括疼痛、易怒、呕吐和腹部肿胀。

（另见消化道出生缺陷概述。）

肛门直肠畸形的诊断 体格检查

影像学检查（X 线、超声检查） 医生通常在出生后且症状出现之前第一次检查婴儿时，通过观察肛门发现畸形。 放射医生使用 X 线片可以发现瘘管的位置，并确定其他细节。医生也可能会进行超声检查以确定畸形的类型并寻找其他缺陷。