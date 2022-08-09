多囊性肾发育不良 (MCDK) 是儿童肾脏中最常见的引起囊肿的疾病。在 MCDK 中，肾脏无法正常发育，而是多个充满液体的囊（囊肿）在肾脏内部生长并占据正常的肾脏组织。肾脏根本无功能。

MCDK 通常仅影响一侧肾脏。如果它影响到两侧肾脏，胎儿就会死亡。但是，只有一侧肾脏受影响的孩子的健康状况通常很好，这取决于他们还有其他哪些异常（如果有）。有时候，未受累的肾脏还有其他缺陷，可能导致尿流阻塞或尿液反流。

通常在常规产前超声检查中检测到 MCDK，大多数孩子出生后都会定期进行超声检查，以确定未受累的肾脏是否功能正常。受累肾脏几乎总是萎缩消失。如果肾脏没有消失，医生有时会在儿童期晚些时候将其切除。由于未受累肾脏通常会随着时间推移而变大，以补偿受累肾脏，因此儿童通常具有正常的肾功能。如果儿童的尿路阻塞导致频繁尿路感染或功能正常肾的其他问题，则可能需要手术。