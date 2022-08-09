几种不同的出生缺陷会影响肾脏（这两个器官会过滤掉血液中的废物以产生尿液）。这些缺陷通常在医生检查时并不明显，需要进行其他检查以评估尿路。
（另见尿路出生缺陷概述。）
尿路内部结构
肾脏出生缺陷的并发症
肾脏缺陷类型
许多出生缺陷可能会导致肾脏异常。肾脏可能
位置异常（异位肾）
旋转方向错误（旋转不良）
结合在一起（马蹄肾或融合肾）
缺失（发育不全）
功能不良
包含充满液体的囊（囊肿），例如多囊性肾脏疾病和多囊性肾发育不良
肾脏部位和位置不正确
马蹄肾
马蹄肾是最常见的肾脏融合性缺陷。在马蹄肾中，胎儿的两个肾脏融合成一个马蹄形。由于它们连接在一起，因此肾脏通常不会向上移动并旋转到其正常位置，也可能无法正常发育。由于这些因素，马蹄肾可能无法正常引流，从而增加尿路感染、肾结石和肾损害的风险。但是，超过一半患有马蹄肾的儿童从没有任何症状。患有马蹄肾的儿童也可能有其他出生缺陷。
缺少肾脏
在某些儿童中，一个或两个肾脏可能不发育（肾发育不全）。双肾缺如的儿童无法生存。
在仅缺失一侧肾脏的儿童中，剩余肾脏通常会正常发育，并且通常会变得比正常人大，以弥补缺如的肾脏。在这种情况下，预计孩子的预期寿命正常，不需要任何治疗。
功能不良的肾脏
多囊性肾病
多囊肾是一种遗传性疾病，双侧肾脏内形成了很多充满液体的囊。患病的肾脏会增大，但其中功能组织会减少。
多囊性肾病有几种形式。某一种形式，即常染色体显性多囊性肾病通常直到成年才出现，并会引起轻度症状。
常染色体隐性多囊性肾病是这种疾病的罕见形式，始于儿童期。在这种疾病中，囊肿变得非常大并引起严重疾病。患病严重的新生儿可能会在出生后不久死亡，因为在出生前可能会出现肾衰竭，从而导致肺发育不良。肝脏也受到影响，患有这种疾病的儿童往往会发展为门静脉高压，或者是连接肠和肝脏的血管（门脉系统）高压。最终，发生肝衰竭和慢性肾脏疾病。在新生儿期幸存的婴儿可能需要肾脏（有时是肝脏）移植。
多囊性肾病
多囊肾病患者的双侧肾脏内会形成许多囊肿。囊肿逐渐扩大，破坏一部分或大部分正常的肾组织。
多囊性肾发育不良
多囊性肾发育不良 (MCDK) 是儿童肾脏中最常见的引起囊肿的疾病。在 MCDK 中，肾脏无法正常发育，而是多个充满液体的囊（囊肿）在肾脏内部生长并占据正常的肾脏组织。肾脏根本无功能。
MCDK 通常仅影响一侧肾脏。如果它影响到两侧肾脏，胎儿就会死亡。但是，只有一侧肾脏受影响的孩子的健康状况通常很好，这取决于他们还有其他哪些异常（如果有）。有时候，未受累的肾脏还有其他缺陷，可能导致尿流阻塞或尿液反流。
通常在常规产前超声检查中检测到 MCDK，大多数孩子出生后都会定期进行超声检查，以确定未受累的肾脏是否功能正常。受累肾脏几乎总是萎缩消失。如果肾脏没有消失，医生有时会在儿童期晚些时候将其切除。由于未受累肾脏通常会随着时间推移而变大，以补偿受累肾脏，因此儿童通常具有正常的肾功能。如果儿童的尿路阻塞导致频繁尿路感染或功能正常肾的其他问题，则可能需要手术。