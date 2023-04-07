完全型房室间隔缺损通常会引起从左到右的大分流，这意味着一些已从肺中吸收氧气的血液穿过孔并回到肺部。这些婴儿可能会出现心力衰竭（参见图心力衰竭：泵血和充盈问题），这会在 4 至 6 周龄时引起症状，如快速呼吸、进食时呼吸急促、体重增加不良、生长迟滞和出汗。最终，肺与心脏之间的血管可能出现高血压（肺动脉高压）并导致心力衰竭或分流方向逆转为从右到左（艾森门格综合征）。

如果心室缺损较小，则患有过渡型房室间隔缺损的儿童可能没有任何症状。缺损较大的儿童可能有心力衰竭的迹象。

除非是重度瓣膜渗漏（返流），否则部分房室间隔缺损通常不会在儿童期引起症状。但是，在青春期或成年早期可能会出现症状（例如，运动不耐受、疲劳、心悸）。患有中度或重度瓣膜返流的婴儿通常有心力衰竭的迹象。