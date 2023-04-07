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埃布斯坦畸形是三尖瓣的异常，可导致瓣膜反流（血液漏回心房）或狭窄（流向右心室的血液受阻）功能异常。心脏右侧可能会异常增大。
症状取决于儿童开始出现症状的年龄。
婴儿出现发绀（皮肤呈青紫色）。
任何年龄都可能出现异常心律。
通过心电图 (ECG) 和心脏影像学检查做出诊断。
治疗包括药物和手术。
（另见心脏缺陷概述。）
一些研究表明，母亲在妊娠期间使用锂药物时，婴儿患这种畸形的风险增加。房间隔缺损、肺动脉瓣狭窄和沃-帕-怀综合征常与埃布斯坦畸形同时发生。
埃布斯坦畸形的症状
新生儿心律异常时，肤色可能偏青紫（表明身体没有接受足够的氧气），或者直到成年后才可能出现症状。
埃布斯坦畸形的诊断
埃布斯坦畸形的治疗
药物
手术
当新生儿出现严重发绀时，需要药物治疗。可以给予前列腺素这一药物，以帮助保持动脉导管开放，从而使右心室维持血流，直到可以进行手术。
如果三尖瓣畸形引起重度症状或心脏增大，则可通过外科手术修复瓣膜。
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