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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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埃布斯坦畸形

（埃布斯坦畸形）

作者：Lee B. Beerman, MD, Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine
已审核/已修订 4月 2023
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埃布斯坦畸形是三尖瓣的异常，可导致瓣膜反流（血液漏回心房）或狭窄（流向右心室的血液受阻）功能异常。心脏右侧可能会异常增大。

  • 症状取决于儿童开始出现症状的年龄。

  • 婴儿出现发绀（皮肤呈青紫色）。

  • 任何年龄都可能出现异常心律。

  • 通过心电图 (ECG) 和心脏影像学检查做出诊断。

  • 治疗包括药物和手术。

（另见心脏缺陷概述。）

一些研究表明，母亲在妊娠期间使用锂药物时，婴儿患这种畸形的风险增加。房间隔缺损肺动脉瓣狭窄沃-帕-怀综合征常与埃布斯坦畸形同时发生。

埃布斯坦畸形的症状

新生儿心律异常时，肤色可能偏青紫（表明身体没有接受足够的氧气），或者直到成年后才可能出现症状。

埃布斯坦畸形的诊断

  • 超声心动图

  • 磁共振成像(MRI)

超声心动图（心脏超声检查）证实诊断。

通常会进行心电图 (ECG) 和胸部 X 线检查

磁共振成像 (MRI) 可提供有关三尖瓣的更多有价值的细节，这有助于医生计划手术。

埃布斯坦畸形的治疗

  • 药物

  • 手术

当新生儿出现严重发绀时，需要药物治疗。可以给予前列腺素这一药物，以帮助保持动脉导管开放，从而使右心室维持血流，直到可以进行手术。

如果三尖瓣畸形引起重度症状或心脏增大，则可通过外科手术修复瓣膜。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国心脏协会: 常见心脏缺陷：为父母和看护者提供常见先天性心脏缺陷的概述

  2. 美国心脏协会: 感染性心内膜炎：为患者和看护者提供感染性心内膜炎的概述，包括总结预防性抗生素使用

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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