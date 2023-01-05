沃-帕-怀 (WPW) 综合征

预激综合征（沃-帕-怀综合征）是由在心房和心室之间存在先天的额外异常电通道所引起的疾病。病人可能会出现非常快速的心率。

大多数患者会感觉心跳异常（心悸），有些人会感到虚弱或气短。

心电图可以用来诊断。

通常可以通过刺激迷走神经的手法来中止发作，其可降低心率。

（也可参见异常心律概述并参见阵发性室上性心动过速。）

预激综合征是心房心室间存在异常附加电通道的几种病症中最常见的一种。（这类疾病可能产生房室折返性室上性心动过速。） 这种附加路径使快速性异常心律（心律失常）更可能发生。

导致沃-帕-怀综合征的异常通路在出生时即存在，但由它所引起的心律失常通常仅在少年或青年时期才出现。然而心律不齐也可能在 1 岁之内或 60 岁之后出现。

WPW 综合征的症状 预激综合征是引起阵发性室上性心动过速的一个常见原因。极罕见的情况下，这种综合征会在心房颤动期间引起危及生命的极快心率。 当婴儿发生由预激综合征所引起心律不齐时，他们的呼吸会变得短促或昏睡，进食差，或出现可见的快速胸部震动。心力衰竭也可能出现。 通常，当青少年或 20 岁出头的人由于该综合征而出现心律失常时，会突然感觉心悸，多在运动期间。发作可能持续几秒钟到数小时。然而过快的心率会使患者感觉极不舒服，甚至昏迷。少数病人会出现昏厥。 在老年人中，预激综合征诱发的阵发性室上性心动过速发作往往会引起更多的症状，如晕厥、气短和胸痛。 心房颤动和沃-帕-怀综合征 心房颤动对于沃-帕-怀综合征病人可能特别危险。额外的路径可以较正常路径（通过房室结）以更快的速率将快速脉冲传导至心室。其结果是产生非常快速的心室率，可能危及生命。心跳过快不仅导致心脏工作效率非常低下，而且这种超快心率也可能会进展为心室颤动，若不立即治疗，室颤可致命。

WPW 综合征的诊断 心电图 因为预激综合征改变了电冲动激动心脏的方式，所以可用能记录心脏电活动的心电图 (ECG) 进行诊断。