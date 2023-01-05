沃-帕-怀 (WPW) 综合征

预激综合征（沃-帕-怀综合征）是由在心房和心室之间存在先天的额外异常电通道所引起的疾病。病人可能会出现非常快速的心率。
大多数患者会感觉心跳异常（心悸），有些人会感到虚弱或气短。
心电图可以用来诊断。
通常可以通过刺激迷走神经的手法来中止发作，其可降低心率。
（也可参见异常心律概述并参见阵发性室上性心动过速。）
预激综合征是心房心室间存在异常附加电通道的几种病症中最常见的一种。（这类疾病可能产生房室折返性室上性心动过速。） 这种附加路径使快速性异常心律（心律失常）更可能发生。
导致沃-帕-怀综合征的异常通路在出生时即存在，但由它所引起的心律失常通常仅在少年或青年时期才出现。然而心律不齐也可能在 1 岁之内或 60 岁之后出现。
WPW 综合征的症状
预激综合征是引起阵发性室上性心动过速的一个常见原因。极罕见的情况下，这种综合征会在心房颤动期间引起危及生命的极快心率。
当婴儿发生由预激综合征所引起心律不齐时，他们的呼吸会变得短促或昏睡，进食差，或出现可见的快速胸部震动。心力衰竭也可能出现。
通常，当青少年或 20 岁出头的人由于该综合征而出现心律失常时，会突然感觉心悸，多在运动期间。发作可能持续几秒钟到数小时。然而过快的心率会使患者感觉极不舒服，甚至昏迷。少数病人会出现昏厥。
在老年人中，预激综合征诱发的阵发性室上性心动过速发作往往会引起更多的症状，如晕厥、气短和胸痛。
心房颤动和沃-帕-怀综合征
WPW 综合征的诊断
心电图
因为预激综合征改变了电冲动激动心脏的方式，所以可用能记录心脏电活动的心电图 (ECG) 进行诊断。
WPW 综合征的治疗
使用一些手法和药物转复心律
有时实施消融术
预激综合征引发的阵发性室上性心动过速发作一般可通过采用几种刺激迷走神经并由此减慢心率的手法之一而终止。这些手法包括
像排便困难时那样使劲
按摩颈部位于下颌下角正下方的部位（刺激颈动脉上被称为颈动脉窦的敏感区）
把脸埋进一碗冰冷的水里
在这类心律不齐刚发作的短时间内施行上述方法通常有效。
如果上述手法无效，通常需静脉内注射如维拉帕米、地尔硫卓或腺苷等药物来终止发作。随后可无限期继续给予抗心律失常药，以防止快速心率的再次发作（见表治疗心律失常使用的一些药物）。
小于 10 岁的婴幼儿发生由预激综合征引起的室上性心动过速时可以给予地高辛治疗。但成人不应使用地高辛治疗，因为它能加快旁道的传导，在心房纤颤时可能引发致命的心室颤动。因此使用地高辛治疗的婴幼儿应在青春期前停药。
消融术
使用导管消融术（通过插入心脏的导管，使用无线电波、激光脉冲或高压电流输送能量或低温冷冻）破坏额外电传导通路的成功率在 95% 以上。操作的死亡率低于 1/1000。对于若不实施消融术则可能终生服用抗心律失常药的年轻人而言，消融术非常有用。
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美国心脏协会: 心律失常：提供有助于人们了解心律失常的风险及其诊断和治疗的信息