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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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心脏的其他出生缺陷

作者：Lee B. Beerman, MD, Children's Hospital of Pittsburgh of the University of Pittsburgh School of Medicine
已审核/已修订 4月 2023
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许多其他心脏缺陷会影响儿童。（另见心脏缺陷概述。）

这些缺陷多数罕见。其中一些包括

  • 室间隔完整型肺动脉瓣闭锁

  • 单心室缺损

  • 三尖瓣闭锁

这些缺陷的症状因特定缺陷及其严重程度而异。所有这些缺陷都可能导致皮肤青紫（发绀）或异常心律。医生在用听诊器检查听到心脏杂音时，通常会怀疑心脏缺陷，但通常他们会做超声心动图检查（心脏超声检查）以确认存在心脏缺陷。

通常需要对缺损进行手术修复。

室间隔完整型肺动脉瓣闭锁

在肺动脉瓣闭锁中，肺动脉瓣无法正常形成，因此血液不会流入肺部并吸收氧气。因此，贫氧血液循环到身体各处。肺动脉瓣闭锁常与其他心脏疾病以及冠状动脉异常一起发生。症状和手术选择取决于其他类型的异常。

单心室缺损

单心室缺损包括任何复杂的心脏缺损，其中只有一个有功能的心室。症状取决于确切异常和是否还存在肺动脉瓣狭窄。大多数婴儿的皮肤呈青紫色（发绀），因为他们的血液没有得到足够的氧气。患有严重肺动脉狭窄的婴儿可能发青非常严重，需要相当快速地进行手术。没有肺动脉狭窄的婴儿肺部血流过多，并出现心力衰竭症状（例如，呼吸急促、喂养不佳、容易疲劳、出汗过多）。需要手术纠正心脏异常。通常，需要在数年内进行多次手术。

三尖瓣闭锁

三尖瓣闭锁婴儿出生时没有三尖瓣，右心室发育不全。可能还存在其他心脏缺陷，包括房间隔缺损室间隔缺损动脉导管未闭肺动脉瓣狭窄大动脉转位。婴儿的皮肤呈青紫色（发绀）。其他症状取决于还存在的其他心脏缺陷。通过超声心动图诊断。治疗手段是手术修复。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

  1. 美国心脏协会: 常见心脏缺陷：为父母和看护者提供常见心脏出生缺陷的概述

  2. 美国心脏协会: 感染性心内膜炎：为父母和看护者提供感染性心内膜炎的概述，包括总结抗生素使用情况

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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