婴儿中开始引入固体食物

何时开始喂养固体食物由婴儿的需要和状态所决定。通常，当婴儿足够大而需要比母乳或配方奶更丰富的卡路里来源时，便需要摄入固体食物。识别此需求的方法是：婴儿饮入一整瓶配方奶且感到满足，但 2 或 3 小时内会再次饥饿；或者每天摄入多于 40 盎司（大约 1200 毫升）配方奶。这通常在 4-6 个月大时发生。婴儿可开始食用固体食物的迹象包括良好的头部和颈部控制、在有支撑时能够坐直、对食物感兴趣、在用勺子喂食物时会张嘴并吞咽食物而不是将其推开。大多数婴儿在 6 月龄前开始出现这些迹象。

许多婴儿在母乳喂养或奶瓶喂养后吃一些固体食物，既满足了他们吸吮的需要，也迅速缓解了他们的饥饿感。不建议在 4 月龄之前引入固体食物。年龄小于 4 个月的婴儿无需固体食物供应营养，也无法轻易吞咽固体食物，不应使用勺子或通过在瓶中混合婴儿食物与配方奶对其强迫喂食。

婴儿食物包括单谷物谷类食物（如铁强化米谷类食物）和各种果泥、蔬菜泥和肉泥。医生认为以什么顺序引入这些食物不重要。开始提供新的食物时，婴儿可能要花费几周时间数次尝试才会开始享用新食物，因此，对父母来说，如果婴儿似乎不喜欢某种新食物，在第一次或第二次尝试后不要放弃很重要。

食物应该用勺子喂，让婴儿学会这种新的进食方式。6～9 个月大时，婴儿能够抓住食物并把它们送到嘴边，要鼓励他们自己进食。家里自己做的食物比市售的婴儿食品便宜，也能提供足够的营养。但是，由于市售胡萝卜、甜菜根、芜菁、绿色芥蓝菜和菠菜制品已经过硝酸盐类筛查，因此更适合 1 岁以下婴儿。在使用受到肥料污染的水源种植的蔬菜中发现硝酸盐水平较高，可引发低龄儿童高铁血红蛋白血症（一种可影响血液携带氧气能力的疾病）。

虽然婴儿喜欢甜食，但是糖类并非必需营养物质，即使给予也应少量喂食。甜点对孩子没有好处。果汁是不良的营养来源，会导致蛀牙，并且每天应限制为 4 至 6 盎司或完全避免饮用。

避免给予的食物包括

蜂蜜（直到 1 岁），因为它可能含 肉毒杆菌 的孢子，对大龄儿童和成人无害，但可能导致婴儿肉毒杆菌中毒

容易引起窒息或被误吸的食物（直到 2 或 3 岁），包括整粒坚果或豆子、硬糖、大豆、爆米花、热狗、肉类（除非制成肉泥）和葡萄（除非切成很小片）

婴儿可能出现食物过敏。如果短期内给他们进食许多不同的食物，很难讲是哪一种食物引起了过敏。由于存在这一困难，父母应大约每 3 至 5 天引入一种新的单一成分食物。证实某一种食物能被耐受，就可以接着加另一种食物了。

为防止发生食物过敏，许多父母避免给婴儿提供常见的过敏食物，如鸡蛋、花生酱、鱼、贝类、草莓和小麦。但是，最近的证据表明，4 月龄后至满一岁前引入这些食物实际上可能有助于防止食物过敏。这些证据不是最终证据，但是，对于大多数 4 个月龄或以上的婴儿来说，父母无需等待，可立即引入任何特定的固体食物。但是，每 3 至 5 天只引入一种新食物，以确保孩子可耐受该食物。最近的证据表明，应建议在 4 月龄后至满一岁前给婴儿喂养含花生的食品，因为延迟引入含花生的食物实际上可能增加花生过敏的风险。即使是患有重度湿疹、鸡蛋过敏或两者皆有的婴儿，也应早在 4 至 6 个月大时加入适合年龄的含花生食物，以减少患花生过敏的风险，前提是某些血液和皮肤测试结果表明，其可以食用这些食物。家长应与儿科医生讨论何时以及如何引入各种固体食物。

1 岁或 1 岁后，儿童可开始饮用全脂牛奶。2 岁时，儿童可转为饮用低脂牛奶，因为此时其饮食基本与其他家庭成员类似。父母应将低龄儿童的牛奶摄入量限制为每日 16 到 24 盎司。饮用过多牛奶的儿童可能无法从其他重要食物中获得充足营养物质，并出现缺铁。

到 1 岁左右，儿童生长速度通常会减缓。儿童食物需求量降低，且有时在吃饭时可能会拒绝进食。为确定儿童进食量，父母应检查儿童在一周内而非一顿饭或一天内的进食量。仅当儿童并未以稳定速率达到预计体重百分位数时，固体食物喂养不足才是值得关注的问题。

（另见新生儿和婴儿喂养概述。）